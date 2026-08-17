Desde Maní, Gobierno de México y de Yucatán anuncian esfuerzos para obtener la indicación geográfica de la miel melipona

Con el objetivo de proteger a las abejas nativas y otorgar un mayor valor comercial y cultural a la miel melipona, autoridades federales y estatales impulsan una estrategia para obtener la indicación geográfica de la miel producida en 162 municipios de siete estados del país, de los cuales 106 corresponden a Yucatán.

Durante la conmemoración del Día Nacional de las Abejas, realizada en Maní, el gobernador Joaquín Díaz Mena destacó que la iniciativa permitirá reconocer oficialmente el origen, autenticidad, calidad y valor cultural de la miel melipona, además de brindar protección legal contra imitaciones y usos indebidos de su nombre.

“Significa que la miel de nuestras abejas nativas tendrá reconocimiento oficial de su origen, su autenticidad, su calidad y su valor cultural”, señaló.

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Explicó que la identificación también permitirá acceder a mercados nacionales e internacionales en segmentos como alimentos gourmet, salud natural y cosmética, además de fortalecer la producción mediante acciones de inocuidad y trazabilidad.

En este sentido, el mandatario destacó la entrega de certificados de buenas prácticas de producción, los cuales, dijo, permitirán a los apicultores avanzar en la exportación de productos derivados de la miel.

Por su parte, César Antonio Abarca García, director general de Desarrollo e Innovación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), destacó que México ocupa el segundo lugar mundial en diversidad de abejas, con al menos 46 especies nativas identificadas, principalmente en la región sur.

“Las tenemos que cuidar”, enfatizó al destacar la importancia de preservar las especies nativas y, particularmente, la Melipona beecheii, considerada una de las abejas más representativas de la cultura maya.

El funcionario explicó que la estrategia federal, impulsada por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y bajo el liderazgo de la secretaria de Agricultura, Columba López Gutiérrez, se desarrolla en coordinación con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y autoridades agropecuarias de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Colima.

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Detalló que en cada entidad se instalaron tres mesas de trabajo: una científica, con investigadores, universidades e instituciones como el INIFAP, Senasica y Semarnat; otra jurídica y de propiedad intelectual, y una tercera enfocada en el sector productivo.

Abarca García precisó que actualmente solamente tres municipios cuentan con una indicación geográfica relacionada con la abeja melipona, por lo que el objetivo es ampliar esta cobertura a 162 municipios. Yucatán concentra 106 de ellos. “Vamos a pasar de tres a 162 y, por supuesto, destacando el valor de Yucatán, que de esos 162 municipios, 106 son de este estado”, afirmó.

Díaz Mena resaltó que detrás de cada frasco de miel se encuentra el trabajo de familias que dependen de la salud de las abejas y de la selva que las alimenta, por lo que consideró que el reconocimiento representa también una forma de preservar el conocimiento ancestral maya.

“Yucatán seguirá siendo líder en la apicultura nacional e internacional”, afirmó el gobernador, al recordar que la melipona, conocida por los mayas como Xunan Kaab, “la señora abeja”, forma parte de una relación histórica entre las familias mayas, la selva y la vida.

Como parte de estos esfuerzos para fortalecer la meliponicultura, la Lotería Nacional presentó en el evento un boleto conmemorativo con temática de las abejas meliponas. Olivia Salomón Vibaldo, directora general de la Lotería Nacional, destacó que este “cachito” especial del Sorteo Superior No. 2895, está dedicado al Día Nacional de las Abejas para reconocer su valor ambiental, social y económico, así como el trabajo de quienes las protegen.

“Es mucho más que un cachito para participar en un sorteo. Es un vehículo para preservar nuestra memoria, visibilizar las causas de fundir valores y reconocer aquello que fortalece la identidad de los pueblos de nuestro país”, expresó la funcionaria. Asimismo, acotó que la iniciativa busca preservar los saberes ancestrales mayas, fomentar la biodiversidad y contribuir al bienestar de las comunidades productoras, fortaleciendo la identidad y el futuro de Yucatán.

Durante el evento, la titular de Agricultura del Gobierno de México, Columna López destacó en especial el papel de las mujeres meliponiculturas de Yucatán, las cuales son un ejemplo de perseverancia y la influencia que tienen en sus comunidades.