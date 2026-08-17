Vinculan a proceso a cinco personas por narcomenudeo y posesión de cartuchos en Hecelchakán

Jorge “N”, Jonathan “N”, Eddie “N”, Alejandro “N” y Hazil “N” fueron vinculados a proceso por su probable participación en delitos contra la salud y por la posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Un Juez de Control calificó como legal su detención y determinó que los cinco permanezcan en el Centro Penitenciario de San Francisco Kobén. Para la investigación complementaria se estableció un plazo de 60 días.

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La detención ocurrió durante la madrugada del 7 de agosto en Hecelchakán, luego de que elementos de la Policía Estatal atendieron un reporte anónimo sobre la presunta venta de drogas desde una camioneta estacionada en la colonia Conquista.

Los agentes acudieron al sitio y localizaron a las cinco personas, quienes quedaron bajo arresto. Posteriormente, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Durante el operativo fueron asegurados 39 cartuchos, más de un kilogramo de Cannabis sativa L. y 25 gramos con 30 miligramos de cocaína. También se decomisaron dos mil pesos en efectivo, cinco teléfonos celulares y la camioneta en la que viajaban los ahora imputados. El aseguramiento quedó integrado a la carpeta de investigación como parte de los elementos presentados ante la autoridad judicial.

Los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional, FECOR, en Campeche. Tras las diligencias correspondientes, la Fiscalía General de la República presentó el caso ante un Juez de Control, quien determinó la vinculación a proceso de los cinco imputados.

La Fiscalía General de la República señaló que las personas mencionadas mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Durante los 60 días fijados para la investigación complementaria, el Ministerio Público Federal deberá reunir y presentar los elementos que correspondan. El proceso permitirá determinar, conforme a las pruebas y al desarrollo de las diligencias, las responsabilidades que resulten procedentes.