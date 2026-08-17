Mujer resulta lesionada tras choque entre camioneta y moto en Colonial Campeche

Una joven mujer resultó con golpes contusos en la cadera y pierna derecha, luego de que la motocicleta en la que viajaba como acompañante fuera impactada por una camioneta cuyo conductor, un adulto mayor, no realizó su alto total.

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El accidente ocurrió sobre la avenida Ramón Espínola Blanco, en Colonial Campeche, en la intersección con la carretera antigua a Mérida, cuando el adulto mayor circulaba a bordo de una camioneta y, al atravesar la vía, no tomó las debidas precauciones, impactando a la pareja que viajaba en la motocicleta.

Por el impacto, la mujer cayó al pavimento y se golpeó fuertemente la cadera y pierna derecha, por lo que paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle atención, mientras elementos de la Policía Estatal abanderaron la zona.

Tras ser valorada, no fue necesario trasladarla a un hospital y decidió permanecer en el lugar para dialogar con el presunto responsable y tratar de llegar a un acuerdo.

JGH