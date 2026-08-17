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Campeche / Sucesos

Mujer resulta lesionada tras choque entre camioneta y moto en Colonial Campeche

Una joven resultó lesionada luego de que una camioneta impactara la motocicleta en la que viajaba sobre la avenida Ramón Espínola Blanco, en Colonial Campeche.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

17 de ago de 2026

1 min

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Adulto mayor no habría respetado su alto y choca contra motocicleta en Campeche; hay una lesionada
Adulto mayor no habría respetado su alto y choca contra motocicleta en Campeche; hay una lesionada / Dismar Herrera

Una joven mujer resultó con golpes contusos en la cadera y pierna derecha, luego de que la motocicleta en la que viajaba como acompañante fuera impactada por una camioneta cuyo conductor, un adulto mayor, no realizó su alto total.

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El accidente ocurrió sobre la avenida Ramón Espínola Blanco, en Colonial Campeche, en la intersección con la carretera antigua a Mérida, cuando el adulto mayor circulaba a bordo de una camioneta y, al atravesar la vía, no tomó las debidas precauciones, impactando a la pareja que viajaba en la motocicleta.

Por el impacto, la mujer cayó al pavimento y se golpeó fuertemente la cadera y pierna derecha, por lo que paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle atención, mientras elementos de la Policía Estatal abanderaron la zona.

Tras ser valorada, no fue necesario trasladarla a un hospital y decidió permanecer en el lugar para dialogar con el presunto responsable y tratar de llegar a un acuerdo.

JGH

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