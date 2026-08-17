Vecinos de Ampliación Bellavista y Lázaro Cárdenas denuncian baches, fugas de agua y falta de banquetas

Ante el mal estado del pavimento, vecinos de las colonias Ampliación Bellavista y Lázaro Cárdenas demandaron a las autoridades municipales la repavimentación de las calles. Esto, en la intersección de las calles 108 con Circuito Colonias o 12 y 105, paso principal de estudiantes durante el periodo de clases.

“Está muy destrozada la carpeta de concreto asfáltico. Esto no se compone con bacheo porque, como no deja de correr agua que tiran las personas, el material no aguanta. Lo que hemos solicitado al Ayuntamiento es la repavimentación con chapopote, porque aquí los vehículos derrapan, lo que ocasiona la caída de motociclistas”, manifestó Germán Pacheco, vecino de Ampliación Bellavista.

Habitantes comentaron que el estado de la calle empeoró con la instalación de la nueva tubería, pues con el paso de camiones pesados terminó por cuartearse más el pavimento, al formarse grandes hoyancos que ocasionan daños a las carrocerías de los vehículos.

Esto se suma a la gran cantidad de agua que, de día y noche, tiran las personas, además de las fugas por tuberías rotas que abundan en este sector.

“Deberían multar a las personas que no dejan de tirar agua, porque eso daña más la calle, que urge que reconstruyan. Sería mejor, en mi opinión, que la hagan otra vez de concreto y no de chapopote, porque pienso que duraría más”, opinó Mauricio Roque, habitante del lugar.

Los vecinos también demandaron solución a los predios baldíos que hay a lo largo y en los cruces de la calle 108, los cuales se han convertido en criaderos de alimañas y animales rastreros, como víboras.

“Al lado de otra casa de mi familia hay uno de los baldíos cuyos dueños no habitan desde hace más de cuarenta años, y se meten a cada rato culebras y animales que ahí se reproducen. Pero si la gente se los invade, entonces sí aparece el dueño, pero para limpiarlo no da la cara. Sería bueno que las autoridades municipales los sancionen para obligarlos a mantener sin maleza esas propiedades”, agregó Germán Pacheco.

Solicitaron a las autoridades la construcción de banquetas en el cruce del Circuito Colonias con la calle 108, las cua