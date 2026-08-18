Denuncia a la dirigencia estatal del PAN Camepche por presunto mal uso de prerrogativas y otros probables delitos

A casi un año de que se renovó el Comité Directivo Municipal (CDM) del Partido Acción Nacional en Campeche, la dirigencia estatal no ha entregado las prerrogativas correspondientes y mantiene pendiente el proceso de entrega-recepción; por lo que ya se presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para que se investigue el uso, destino y manejo de los recursos.

Hasta el momento, la nueva directiva municipal no ha recibido los recursos públicos destinados al CDM, ni documentación, bienes muebles o información financiera que permita conocer su situación administrativa.

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Juan Francisco Portela Rodríguez, actual dirigente municipal panista, consideró preocupante que el Comité Directivo Estatal (CDE), encabezado por Wendy Fabiola Casanova Mendoza, continúe reteniendo las prerrogativas correspondientes al órgano municipal.

Explicó que el 25 de octubre de 2025 fue ratificado al frente del CDM y que desde enero de este año solicitó formalmente realizar la entrega-recepción con el anterior dirigente municipal, Armando Javier Gómez Vela, actual secretario general del PAN estatal. Sin embargo, afirmó que el procedimiento no se ha concretado.

El dirigente municipal cuestionó el destino de los recursos y pidió determinar si fueron devueltos, permanecen en cuentas del partido o se usaron en actividades distintas. Recordó que anteriormente se presentó una denuncia por presuntos desvíos en el CDM anterior, asunto que tampoco le ha sido entregado formalmente, pese a la intervención de un delegado nacional del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

Portela Rodríguez sostuvo que la dirigencia nacional del PAN conoce la situación en Campeche y exigió que se aclaren las acusaciones. Recalcó que el partido debe predicar con el ejemplo y rendir cuentas sobre el manejo de los recursos públicos.

Aunque reconoció desconocer el monto exacto de las prerrogativas, advirtió que continuará con las acciones legales para esclarecer el destino de los recursos y anticipó nuevos señalamientos sobre la situación interna del PAN en Campeche.

Llamó a la militancia a mantenerse atenta y exigir transparencia a la dirigencia estatal, al considerar que estos obstáculos fortalecerán la organización del Comité Municipal rumbo al