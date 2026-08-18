Campeche alcanza 98.44% de cobertura en Lista Nominal

Campeche alcanzó una cobertura de 98.44 por ciento en la Lista Nominal de Electores, con lo que se ubicó en el tercer lugar nacional y superó la media del país (97.68%), informó el Instituto Nacional Electoral (INE). La cifra corresponde al corte del 31 de julio de 2026 y forma parte de los trabajos permanentes de actualización del Padrón Electoral y la Lista Nominal.

De acuerdo con el Registro Federal de Electores, el Padrón Electoral en la entidad está integrado por 711 mil 498 registros, mientras que la Lista Nominal cuenta con 700 mil 368 ciudadanos. Estos datos reflejan el avance de los trabajos de actualización que desarrolla la Junta Local Ejecutiva del INE en Campeche para mantener vigentes los registros de la ciudadanía.

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Ernesto Rodríguez Juárez, vocal del Registro Federal de Electores en Campeche, informó que estos trabajos se realizan a través de nueve módulos de atención instalados en distintos puntos del estado. En estos espacios, la ciudadanía puede tramitar, actualizar y obtener su Credencial para Votar con Fotografía, documento necesario para el ejercicio de los derechos político-electorales.

El funcionario electoral destacó la importancia de mantener vigente y actualizada la credencial, debido a que este documento permite acreditar la identidad electoral y ejercer los derechos político-electorales. Por ello, el INE mantiene disponibles sus servicios registrales para quienes requieren realizar algún trámite relacionado con su inscripción o actualización de datos.