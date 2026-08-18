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“Queremos que nos paguen todo”: Maestras de guardería en Campeche mantienen paro por segundo día

Maestras de la guardería Barquito de Papel, en Campeche, mantienen por segundo día el paro laboral y exigen el pago completo de salarios, vacaciones y prestaciones.

Por Alejandro Balan

18 de ago de 2026

2 min

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Continúa por segundo día el paro laboral en la guardería Barquito de Papel.
Continúa por segundo día el paro laboral en la guardería Barquito de Papel. / Alejandro Balan

Por segundo día consecutivo, maestras y personal de la Guardería y Preescolar 'Barquito de Papel', ubicada sobre la avenida Lázaro Cárdenas de la capital del Estado, mantienen el paro laboral ante la falta de pago de salarios y prestaciones, mientras denunciaron que, pese a haber sido citadas por los propietarios del centro escolar para dialogar, llevan más de cinco horas en el interior del inmueble sin una solución.

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Las trabajadoras señalaron que desde las 7:00 horas permanecen en las instalaciones, a la espera de que las responsables del establecimiento acudan para ofrecer una solución al conflicto, sin que hasta el momento hayan recibido sus percepciones pendientes ni una respuesta concreta sobre su situación laboral. Por ello, decidieron continuar con la protesta y suspender sus actividades.

Las docentes revelaron que ya acudieron al Centro de Conciliación Laboral, Cencolab, donde recibieron asesoría jurídica y, según lo expuesto por las trabajadoras, les confirmaron que la empresa ha incurrido en diversas irregularidades relacionadas con el pago de salarios y prestaciones, además de que las remuneraciones que reciben incluso se encuentran por debajo de lo que legalmente corresponde.

Precisaron que entre los adeudos se encuentran salarios pendientes, primas vacacionales, vacaciones y otras prestaciones, por lo que advirtieron que no aceptarán pagos parciales ni propuestas para cubrir únicamente una parte de lo que se les debe.

“Queremos que nos paguen todo”, sentenciaron, al insistir en que su principal demanda es que se cubra la totalidad de los adeudos antes de determinar qué acciones emprenderán posteriormente.

Las trabajadoras aclararon que su intención nunca fue generar un conflicto ni afectar a las familias que utilizan el servicio de la guardería, sino exigir el cumplimiento de sus derechos laborales. No obstante, mantendrán el paro mientras no reciban una solución.

También expresaron incertidumbre sobre la continuidad del centro escolar y sus propios empleos, pues desconocen si la guardería continuará operando. Mientras tanto, permanecen en espera de una respuesta de las propietarias y sostienen que no reanudarán labores hasta que se cumpla con el pago completo de las prestaciones y salarios pendientes.

JGH

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