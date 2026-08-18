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¿Reparar o comprar uno nuevo? “El Negro” da segunda vida a electrodomésticos en Champotón

Juan Carlos Morales Cruz, “El Negro”, lleva 15 años reparando y recuperando electrodomésticos en Champotón, una actividad que evita que aparatos útiles terminen en la basura.

Por Jorge May

18 de ago de 2026

1 min

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Juan Carlos Morales Cruz se dedica a reparar electrodomésticos.
Juan Carlos Morales Cruz se dedica a reparar electrodomésticos. / Jorge May

Mientras algunas personas optan por desechar sus aparatos electrodomésticos cuando presentan alguna falla, Juan Carlos Morales Cruz, mejor conocido como “El Negro”, ha encontrado en la reparación una forma de darles una segunda vida y evitar que terminen en la basura.

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Morales Cruz explicó que luego estos artículos, los cuales pueden ser un ventilador, una lavadora o una licuadora, los vende a precios accesibles; no obstante, agrega que la reparación de electrodomésticos continúa siendo una actividad redituable, ya que todavía hay clientes que prefieren arreglar sus equipos antes de adquirir uno nuevo.

Respecto a los artículos que la gente desecha, comentó: “Yo, si paso por la calle y veo uno, lo recojo, pues de ahí me sirven para sacar piezas para tener como refacción. O bien, los reparo para darle un segundo uso. Se venden a precio accesible”.

A ello, el declarante añadió diciendo que igual hay clientes que deciden regalarle los electrodomésticos que ya no quieren reparar. Como ejemplo, contó que recientemente acudió a revisar una secadora cuyo motor se había dañado; aunque le explicó al dueño que tenía reparación, este decidió regalársela.

De esta manera, Juan Carlos continúa este oficio como lo viene haciendo desde hace 15 años, algo que le ha permitido generar sus ingresos y contribuir a prolongar la vida útil de los artículos del hogar.

JGH

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