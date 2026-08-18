De su nido al mar: Marina protege a 30 crías de tortuga carey de depredadores en Campeche

Aproximadamente 30 crías de tortuga carey fueron protegidas por personal de la Secretaría de Marina durante su desplazamiento hacia el mar desde una playa ubicada en las instalaciones de este Mando Naval. La acción tuvo como objetivo reducir los riesgos para los ejemplares y favorecer su ingreso seguro al océano.

Noticia Destacada Campeche alcanza 98.44% de cobertura en Lista Nominal

La protección se realizó en el marco del Plan Marina “Protección al Medio Ambiente Marino y Contingencias”, después de que personal naval detectó la eclosión de un nido de tortuga marina localizado desde el pasado 23 de junio de 2026. Ante la salida de las crías, los elementos establecieron vigilancia en el área para evitar posibles amenazas durante su recorrido.

Como parte de las medidas de protección, el personal naval mantuvo vigilancia ante la presencia de aves que pudieran depredar a las tortugas durante su trayecto por la playa. Las crías avanzaron de manera natural desde el sitio de eclosión hasta la zona costera, sin que los elementos realizaran manipulación directa de los ejemplares.

La vigilancia permitió que las tortugas completaran su desplazamiento por la playa hasta ingresar al mar, conforme a su comportamiento natural. Con esta acción, el personal naval contribuyó a disminuir los riesgos que enfrentan los ejemplares durante una de las etapas más vulnerables de su ciclo de vida.

JGH