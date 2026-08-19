10 lugares turísticos de Campeche que puedes visitar gratis

¿Buscas qué hacer en Campeche sin gastar mucho dinero?

La capital campechana tiene una amplia oferta de espacios históricos, culturales y naturales que pueden recorrerse gratis, desde el tradicional malecón hasta calles, plazas y algunos recintos históricos.

Campeche es uno de los destinos más atractivos del sureste mexicano por su arquitectura colonial, sus fortificaciones y su conexión con el mar. Su Centro Histórico fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1999, y buena parte de sus principales atractivos pueden disfrutarse simplemente caminando.

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Si estás planeando una visita y quieres ahorrar, estos son 10 lugares turísticos de Campeche que puedes conocer sin pagar entrada.

1. Malecón de Campeche

El Malecón de Campeche es uno de los sitios más populares para locales y turistas. Tiene aproximadamente 6.3 kilómetros de extensión y cuenta con espacios para caminar, correr, andar en bicicleta y disfrutar de los atardeceres frente al Golfo de México.

Entre sus puntos más conocidos están La Novia del Mar, el Parador Fotográfico y las fuentes monumentales Poesía del Mar. El acceso al malecón es gratuito, por lo que es una de las mejores opciones para pasar la tarde sin gastar.

2. Centro Histórico de Campeche

Caminar por el Centro Histórico de San Francisco de Campeche es prácticamente hacer un recorrido por varios siglos de historia.

Sus calles están rodeadas de casas coloniales, iglesias, plazas y antiguas construcciones militares. Además, es una de las mejores zonas de la ciudad para tomar fotografías sin necesidad de pagar por un recorrido turístico.

La ciudad fortificada conserva parte de sus antiguas murallas y baluartes, elementos que recuerdan la época en que Campeche tuvo que defenderse de los ataques de piratas.

3. Calle 59

La Calle 59 es uno de los corredores turísticos más conocidos de Campeche y puede recorrerse completamente a pie.

La vialidad conecta Puerta de Tierra con Puerta de Mar y concentra edificios históricos, restaurantes, cafeterías, tiendas de artesanías y espacios culturales. Aunque consumir en los establecimientos sí tiene costo, caminar por la calle y apreciar su arquitectura es gratis.

4. Puerta de Mar

La Puerta de Mar fue uno de los accesos principales a la antigua ciudad amurallada. Actualmente es uno de los puntos más fotografiados del Centro Histórico.

El acceso a la zona exterior es gratuito y permite observar parte del sistema defensivo que convirtió a Campeche en una de las ciudades fortificadas más importantes del Caribe. La propia Autoridad Patrimonial de Campeche destaca la importancia histórica de esta puerta como antiguo acceso a la ciudad desde el Golfo.

5. Puerta de Tierra

Otro de los símbolos de la ciudad es la Puerta de Tierra, construcción militar levantada para defender el acceso terrestre a Campeche.

El sitio forma parte del sistema de fortificaciones de la ciudad y es uno de los puntos obligados para quienes recorren la Calle 59. Sin embargo, es importante distinguir entre conocer y fotografiar el exterior, que no requiere pagar, y acceder a determinados espacios o espectáculos que pueden tener condiciones y costos propios.

Campeche Travel señala que la Puerta de Tierra conserva elementos defensivos como el foso, las troneras y las estructuras utilizadas por los soldados.

6. Parque Principal o Plaza de la Independencia

En pleno corazón del Centro Histórico se encuentra el Parque Principal, oficialmente Plaza de la Independencia.

Es uno de los lugares más tradicionales para sentarse, caminar y observar la arquitectura colonial que rodea la plaza. El Ayuntamiento de Campeche lo identifica como uno de los principales recintos históricos y turísticos del municipio.

Además, en este espacio suelen realizarse actividades culturales gratuitas. El Ayuntamiento, por ejemplo, ha organizado presentaciones musicales y programas como “Serenata en el Parque”.

7. Baluarte de Santa Rosa

Para quienes quieren conocer parte de las antiguas fortificaciones sin gastar, una opción es el Baluarte de Santa Rosa.

El Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura señala que actualmente alberga la Pinacoteca Campechana, con obras de artistas locales, y reporta entrada libre los sábados, domingos y días festivos de 8:00 a 14:00 horas.

Es uno de los ejemplos de cómo la arquitectura militar de la antigua ciudad continúa formando parte de la oferta cultural de Campeche.

8. Jardín Botánico X'much Haltún

En el corazón de la ciudad se encuentra el Jardín Botánico X'much Haltún, ubicado en el antiguo espacio del Baluarte de Santiago.

Campeche Travel lo describe como un pequeño oasis dentro de la ciudad, donde visitantes pueden conocer algunas especies vegetales representativas del estado y disfrutar de un espacio de descanso.

Es una alternativa para quienes buscan algo diferente a las murallas y edificios coloniales y quieren incluir un espacio verde en su recorrido.

9. Parque de San Román

El Parque de San Román es otra opción para conocer uno de los barrios tradicionales de Campeche sin pagar entrada.

La zona adquiere especial importancia durante las fiestas dedicadas al Cristo Negro de San Román, una de las celebraciones religiosas y culturales más representativas de la capital campechana.

Además de visitar el parque, el recorrido permite conocer parte del tradicional barrio de San Román y su arquitectura.

10. Pasaje Román Piña Chan

Otro punto que puede incluirse en un recorrido gratuito por el Centro Histórico es el Pasaje Román Piña Chan, un espacio peatonal que conecta la zona del Centro con el área cercana al malecón.

El Ayuntamiento de Campeche lo incluye entre los espacios utilizados para actividades culturales, turísticas y gastronómicas, junto con el Parque Principal, la Plaza Juan Carbó y otros sitios históricos de la ciudad.

Su ubicación permite combinarlo fácilmente con una caminata por la Calle 59, Puerta de Tierra, Parque Principal y Puerta de Mar.

¿Cuánto dinero necesitas para conocer estos lugares?

Si únicamente quieres caminar, tomar fotografías y conocer los espacios públicos, puedes realizar buena parte de este recorrido sin pagar entradas.

De hecho, varios de estos sitios se encuentran muy cerca entre sí, por lo que es posible hacer un recorrido a pie por el Centro Histórico y terminar la tarde en el Malecón observando el atardecer.

Eso sí, hay que tener cuidado con una diferencia importante: no todos los atractivos turísticos de Campeche son gratuitos. Museos, zonas arqueológicas, espectáculos, recorridos guiados y algunas experiencias turísticas pueden tener un costo.

Por ejemplo, el Museo de Arquitectura Maya del Baluarte de la Soledad tiene una tarifa general, aunque el INAH establece entrada gratuita los domingos para mexicanos, además de gratuidades para determinados grupos.

Una ruta gratuita para conocer Campeche

Si solamente tienes un día, puedes comenzar en:

Parque Principal → Calle 59 → Puerta de Tierra → Pasaje Román Piña Chan → Puerta de Mar → Centro Histórico → Malecón.

De esta manera podrás conocer algunos de los principales símbolos de San Francisco de Campeche sin necesidad de contratar un tour y terminar el recorrido frente al mar.

Campeche Travel también destaca el city tour peatonal por casonas, iglesias y fortificaciones como parte de las opciones para conocer la ciudad.