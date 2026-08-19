“Todavía aguanta”: Denuncian riesgo por poste en Champotón

“Según, que todavía aguanta”, fue la expresión de la señora Berta Rodríguez al preguntarle sobre el peligro que representa un poste de la empresa TELMEX, ubicado sobre la calle 26 de la colonia Concepción Durán Lanz, en Champotón.

De acuerdo con la declarante, el problema lleva varios años sin correctivos, y ante la falta de atención, la estructura de madera continúa inclinándose.

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—¿Lo han reportado?, se le cuestionó previo a la entrevista. “Sí, lo han reportado pero dicen que todavía aguanta. Ya está muy inclinado”, respondió.

Debido a que la situación puede agravarse en temporada de lluvias, Rodríguez consideró necesaria la intervención de las autoridades municipales de Champotón.

Durante un recorrido por este sector de la cabecera, otros moradores y transeúntes coincidieron en que la estructura representa un peligro ante una probable caída.