Detienen a hombre con 35 envoltorios de presunta droga en Hecelchakán

Un hombre fue detenido en el Barrio La Conquista, en Hecelchakán, luego de que elementos de Seguridad Pública le marcaran el alto cuando presuntamente circulaba de manera imprudente a bordo de una motocicleta; durante la intervención le fueron encontrados 35 envoltorios con sustancias de características similares a narcóticos.

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Los hechos se registraron sobre la calle 20, entre las calles 17 y 15, donde los agentes realizaban recorridos de vigilancia cuando observaron al motociclista y posteriormente le dieron alcance para realizar la revisión correspondiente.

Durante la intervención, los policías aseguraron 30 envoltorios transparentes que contenían fragmentos sólidos cristalinos, además de cinco bolsitas de color rosado con una sustancia cuyas características serían similares a las de un posible narcótico. En total fueron decomisados 35 envoltorios, aunque será mediante los análisis correspondientes como se determine el tipo de sustancia asegurada.

El hombre fue detenido y trasladado ante la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), donde también quedaron a disposición la motocicleta y los envoltorios asegurados. Será la autoridad ministerial la encargada de realizar las investigaciones y determinar la situación jurídica del detenido.

JGH