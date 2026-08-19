Síguenos

Última hora

México

Argentina autoriza traslado de Fernando Farías Laguna a México; deberá comparecer ante juez en el Altiplano

Campeche / Sucesos

Detienen a hombre con 35 envoltorios de presunta droga en Hecelchakán

Un motociclista fue detenido en el Barrio La Conquista de Hecelchakán, donde policías le aseguraron 35 envoltorios con sustancias de características similares a narcóticos.

Por Redacción Por Esto!

19 de ago de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Motociclista circulaba de forma imprudente en Hecelchakán; le encuentran 35 envoltorios sospechosos
Motociclista circulaba de forma imprudente en Hecelchakán; le encuentran 35 envoltorios sospechosos / Especial

Un hombre fue detenido en el Barrio La Conquista, en Hecelchakán, luego de que elementos de Seguridad Pública le marcaran el alto cuando presuntamente circulaba de manera imprudente a bordo de una motocicleta; durante la intervención le fueron encontrados 35 envoltorios con sustancias de características similares a narcóticos.

Exceso de velocidad provoca choque en Pablo García y Montilla

Noticia Destacada

Dos lesionados tras choque en el periférico Pablo García y Montilla de Campeche

Los hechos se registraron sobre la calle 20, entre las calles 17 y 15, donde los agentes realizaban recorridos de vigilancia cuando observaron al motociclista y posteriormente le dieron alcance para realizar la revisión correspondiente.

Durante la intervención, los policías aseguraron 30 envoltorios transparentes que contenían fragmentos sólidos cristalinos, además de cinco bolsitas de color rosado con una sustancia cuyas características serían similares a las de un posible narcótico. En total fueron decomisados 35 envoltorios, aunque será mediante los análisis correspondientes como se determine el tipo de sustancia asegurada.

El hombre fue detenido y trasladado ante la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), donde también quedaron a disposición la motocicleta y los envoltorios asegurados. Será la autoridad ministerial la encargada de realizar las investigaciones y determinar la situación jurídica del detenido.

JGH

Te puede interesar