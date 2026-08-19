Campechanos alistan regreso del transporte público a la Héroe de Nacozari

Autoridades de la Secretaría de Bienestar se reunieron con familias de la colonia Héroe de Nacozari para proponer el regreso del transporte público, luego de 12 años sin servicio de camiones en este sector.

Se trata de entre 200 y 250 familias que esperan justicia social para volver a contar con el servicio que desapareció tras la extinción de la cooperativa MASA, desde el sexenio pasado.

Tras meses de gestiones y demandas, y al aprovechar que la Sedumop repavimentó las principales vialidades abandonadas por nueve años, los vecinos comenzaron a ser escuchados.

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Aunque en un principio la ARTEC descartó el ingreso de camiones de Movibus, insinuando que podrían entrar combis, ahora la Secretaría de Bienestar informó que se realizan gestiones para que el servicio moderno de transporte sí ingrese a este sector, aledaño al aeropuerto de la ciudad.

“Próximamente habrá otra reunión con autoridades de Bienestar, en espera de que se nos haga justicia y que ahora sí tengamos servicio de camiones Ko’ox”, manifestó Wilberth Coyoc, vecino del lugar.

Actualmente, amas de casa y personas de la tercera edad deben caminar varios kilómetros hasta la avenida Héroe de Nacozari para abordar camionetas colectivas de la ruta Chiná, aunque algunos ya comenzaron a usar el Tren Ligero.

“Tenemos que caminar para agarrar las combis que bajan de Chiná y sí necesitamos transporte público. Aquí hay muchos habitantes que requerimos llegar hasta el mercado y es difícil conseguir transporte”, indicó Esla Kantún, persona de la tercera edad.