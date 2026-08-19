¿En qué gastará Campeche en 2027? Carreteras, campo y agua, entre las prioridades del presupuesto

Para 2027, un presupuesto con prioridad en infraestructura y proyectos de inversión pública productiva, con énfasis en el sector agropecuario, informó el titular de la Secretaría de Administración, Finanzas y Planeación (Safin), Jezrael Isaac Larracilla Pérez. Señaló que el Plan Campeche será uno de los principales ejes para definir el destino de los recursos. También se contemplan caminos sacacosecha, carreteras y obras relacionadas con el agua.

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Explicó que la administración estatal espera los precriterios de política económica que se darán a conocer el 8 de septiembre. Con base en ese documento, la Secretaría de Administración y Finanzas podrá precisar las expectativas sobre participaciones federales y recursos del Ramo 33. A partir de ello, el Gobierno del Estado realizará las gestiones necesarias para fortalecer la inversión pública.

Larracilla Pérez señaló que la planeación presupuestal se mantendrá hasta la presentación del proyecto de presupuesto estatal, prevista para los días 17 y 18 de noviembre. El objetivo, afirmó, consiste en orientar los recursos hacia obras que generen beneficios directos para la población. Entre las prioridades se encuentran infraestructura carretera, caminos sacacosecha y proyectos para fortalecer las actividades productivas.

El sector agropecuario tendrá especial atención dentro de esta estrategia, en particular por los proyectos vinculados con el Plan Campeche. El funcionario también incluyó el tema del agua entre las áreas que pueden recibir inversión pública. La intención es impulsar obras que tengan un impacto productivo y que permitan mejorar las condiciones para las actividades económicas del Estado.

JGH