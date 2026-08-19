Motociclista arrolla a un hombre en pleno paso peatonal en Champotón

Una persona del sexo masculino presuntamente fue atropellada por una motocicleta cuando cruzaba un cruce peatonal sobre el malecón de Champotón.

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De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron entre las calles 5 y 7 de la colonia Issste, en la zona costera de la ciudad.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal de Champotón, quienes se encargaron de abordar a las partes involucradas.

Mientras que el peatón, cuyos generales se desconocen, recibió atención médica por parte de los paramédicos del SAMU de Champotón.

Según testigos, el señor estaba cruzando el paso peatonal cuando fue arrollado, quedando tendido sobre el pavimento de dicha vialidad.

JGH