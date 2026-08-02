Eliminan pago del transbordo en el servicio de transporte Ko’ox en Campeche a partir de septiembre

A partir del próximo 16 de septiembre habrá una nueva modificación al sistema de transporte, ya que el cobro por el trasbordo de las unidades Ko’ox quedará derogado, mientras que el apoyo económico para pescadores por veda y baja captura aumentará de 4 mil a 6 mil pesos a partir de 2027.

El sistema de transporte Ko’ox eliminará el cobro por transbordo a partir del 16 de septiembre, con lo que las personas usuarias únicamente pagarán un pasaje, sin importar si requieren una o más conexiones para llegar a su destino. La decisión responde a una petición constante de la ciudadanía y que el Gobierno del Estado absorberá el subsidio correspondiente para mantener la operación del servicio.

Indicó que la eliminación del cobro por transbordo busca fortalecer la economía familiar, reducir el costo diario de los traslados y consolidar un modelo de movilidad más equitativo. Añadió que el sistema Ko’ox forma parte de la transformación del transporte público que impulsa el Gobierno estatal durante los últimos cinco años.

Horas después de rendir su informe, la Gobernadora Layda Sansores San Román difundió un mensaje en redes sociales para anunciar otro de los compromisos relevantes de su administración. Informó que el apoyo económico destinado a pescadores durante los periodos de veda y baja captura aumentará de 4 mil a 6 mil pesos a partir de 2027.

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Recordó que este programa inició con un monto de mil 800 pesos al comienzo de su administración y posteriormente aumentó a 4 mil pesos. Precisó que el nuevo apoyo ya cuenta con presupuesto autorizado y representará un incremento del 50 por ciento respecto al monto vigente, con el propósito de fortalecer la economía de las familias dedicadas a la pesca.

La titular del Ejecutivo estatal afirmó que este incremento constituye un reconocimiento al esfuerzo de los pescadores y refrenda el compromiso de su administración con uno de los sectores productivos más importantes del Estado. Señaló que el respaldo económico permitirá enfrentar con mejores condiciones los periodos en los que la actividad disminuye por causas naturales o regulatorias.

La mandataria también agradeció el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum al Plan Campeche, que contempla una inversión de 174 millones de pesos para fortalecer el sector agropecuario mediante maquinaria especializada, rehabilitación de caminos sacacosechas, perforadoras para pozos y equipo destinado a la producción agrícola y ganadera.

En el ámbito administrativo, Sansores San Román anunció que en 2027 el Gobierno estatal actualizará el tabulador salarial para las y los trabajadores con menores percepciones. La estrategia contempla la creación del nivel Analista 9.3 y la conclusión de la retabulación de los niveles 9.1 y 9.2.

La administración estatal también fortalecerá los vales de mercancía para dignificar las condiciones laborales del personal de base, medida que forma parte de la política de justicia salarial anunciada durante el informe.

Rendición de cuentas

En cuanto al programa de apoyo al campo incluye trilladoras de arroz, cosechadoras de caña, módulos de ensilaje, pipas, equipos de inseminación y un centro de acopio de maíz con capacidad para cinco mil toneladas. Además, incorpora proyectos productivos como el cultivo de pepino de mar para beneficiar a comunidades pesqueras.

En materia agropecuaria, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario informó la rehabilitación de 314 kilómetros de caminos sacacosechas, una inversión superior a 115 millones de pesos para semillas de maíz y fertilizantes en beneficio de cerca de 17 mil productores, además del fortalecimiento del Plan Campeche con recursos superiores a mil 200 millones de pesos para siete mil 881 productores de arroz, carne y leche.

El informe también destacó la inauguración de la nueva Planta Pasteurizadora de Leche, infraestructura que posiciona a Campeche como un referente nacional en producción y distribución de lácteos.

Mientras que lecretaría de Protección y Seguridad Ciudadana reportó cerca de 700 acciones de proximidad social, la recuperación de 415 vehículos con reporte de robo y la detención de 492 presuntos responsables de delitos relacionados con narcomenudeo y hechos de alto impacto.

Además, la dependencia puso a disposición de las autoridades a 13 mil 691 personas por distintos delitos, atendió 11 mil 110 reportes mediante el programa Mujer Valiente y recibió 468 mil 642 llamadas de emergencia a través del C5.

La Fiscalía General del Estado informó el cumplimiento del 84 por ciento de las órdenes de aprehensión, la recuperación de 426 objetos robados y avances históricos en la Vicefiscalía Especializada en Delitos contra los Animales, donde se emitieron y ejecutaron órdenes de aprehensión por casos de maltrato animal en la Entidad.

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La Secretaría de Protección Civil fortaleció la atención a emergencias mediante la apertura de dos nuevas subestaciones: una en Solidaridad Nacional y otra en Ciudad Concordia. Durante el periodo informado, la dependencia brindó dos mil 386 servicios de emergencia y auxilio social.

La Secretaría de Bienestar informó que el programa Formación Jaguar destinó más de 33.9 millones de pesos para beneficiar a más de 50 mil estudiantes con útiles escolares, uniformes y computadoras.

Asimismo, el Gobierno estatal invirtió 12.4 millones de pesos para apoyar a más de dos mil familias con refrigeradores, estufas, lavadoras, tinacos y hamacas. En la Pensión Universal para Personas con Discapacidad ejerció 54.7 millones de pesos en favor de más de 19 mil beneficiarios del Estado.

La Comisión para el Desarrollo del Suelo y Vivienda reportó la construcción de 492 cuartos, 192 pisos firmes, 120 techos, ocho baños y la entrega de 210 estufas ecológicas mediante una inversión superior a 69 millones de pesos.

Además, distribuyó 50 mil láminas a bajo costo y mantiene la construcción de mil 467 viviendas en los municipios de Escárcega, Candelaria, Calkiní y Campeche como parte del programa Vivienda para el Bienestar impulsado por el Gobierno de México.

La Secretaría de Educación informó una inversión de 438 millones de pesos para mejorar la infraestructura y el equipamiento de 646 escuelas. También ejecutó 638 rehabilitaciones, construyó 32 nuevos espacios educativos e incorporó 249 acciones de equipamiento.

En materia turística, Campeche participó en 13 ferias nacionales e internacionales y concretó dos mil 514 citas de negocios. Además, 11 experiencias turísticas del Estado forman parte del catálogo de la UNESCO “Viajes por el Mundo Maya”, mientras que la Entidad creó la primera Red de Promoción de Turismo Comunitario del país.

La Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas reportó 664 acciones ejecutadas durante los últimos cinco años con una inversión superior a 4 mil 131 millones de pesos. Entre los proyectos destacan el sistema Ko’ox, el modelo DRT, la actualización de programas de desarrollo urbano y la construcción de UTOPÍAS Bacabés, complejo que ofrecerá servicios deportivos, culturales y comunitarios para más de 35 mil habitantes en Campeche.

En cuanto a la Secretaría de Medio Ambiente dio a conocer inversiones superiores a los 9 millones de pesos para ampliar las redes eléctricas y el alumbrado público en las comunidades rurales, además de la instalación de paneles solares para sistemas de bombeo de agua potable que benefician a seis mil habitantes.

También, destinó 4.8 millones de pesos a proyectos de apicultura, meliponicultura, ecoturismo y conservación ambiental dentro del Corredor Biológico Balam Beh.

Por su parte, la Agencia de Energía destacó el avance del proyecto de gas natural, que contempla una inversión superior a mil millones de dólares. La obra registra la construcción de 100 de los 371 kilómetros de gasoducto previstos, avances en estaciones de compresión y el pago de derechos de vía en 798 predios, además de generar más de 500 empleos durante su desarrollo.