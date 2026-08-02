Arranca la temporada de pulpo con más desánimo que esperanzas; en Champotón ninguna embarcación salió a la captura

Tal como se había anunciado, ningún “garetero” del puerto de Champotón salió al litoral local en busca del molusco luego de levantarse la veda durante las primeras horas de este sábado uno de agosto.

Mientras tanto, un grupo de pescadores y sus embarcaciones que tienen previsto trasladarse hacia la zona del litoral de Isla Arena, municipio de Calkiní, tentativamente zarparán a inicios de esta semana.

Durante un recorrido por la zona portuaria se observó que la mañana de este sábado varios ribereños continuaban con los trabajos de acondicionamiento de sus naves, alijos y demás artes de pesca necesarias para la captura artesanal mediante la modalidad de gareteo, entre ellas jimbas y cordeles o líneas de pesca.

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Josué Ix Pech informó que tentativamente zarparán hacia Isla Arena entre lunes y martes durante las primeras horas de la madrugada, antes del amanecer.

“En las primeras horas del lunes o martes de este mes saldríamos del puerto para ir por el molusco a la zona del litoral de Isla Arena, municipio de Calkiní”, comentó.

Por otra parte, en la agrupación Pescadores de la Bahía de Champotón, más de 100 pescadores migraron temporalmente hacia el litoral de Yucatán para incorporarse a las labores de captura.

Así lo dio a conocer su dirigente, Víctor Martínez Aguilar, conocido como “El Palillo”, quien explicó que desde ayer comenzaron actividades en zonas como Celestún, Río Lagartos y Dzilam de Bravo.

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Para esta modalidad de trabajo, los permisionarios trasladaron sus lanchas con motores fuera de borda, mientras que los socios aportan la embarcación y los respectivos alijos necesarios para la jornada de pesca.

Martínez Aguilar explicó que el acondicionamiento de una lancha con su respectivo alijo, instalación de jimbas, cordeles y plomos, representa una inversión aproximada de dos mil 500 a dos mil 800 pesos.

El gasto puede aumentar con el número de alijos. Además, cuando se requiere reparación de la embarcación con fibra de vidrio y pintura, la inversión puede superar los siete mil pesos.

Estos montos corresponden únicamente a la preparación previa del equipo, ya que cada salida de pesca implica gastos como combustible, carnada, hielo, alimentos y agua para la jornada laboral.