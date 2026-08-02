Identifican a yucateco fallecido en Sonora, pero su familia no puede costear el regreso del cuerpo

El cuerpo de Julio Abizael Olvera Espadas, yucateco fallecido el pasado 30 de julio, en Sonora, terminará en una fosa común porque sus familiares indicaron que no cuentan con recursos económicos para traerlo a su estado natal, informó Cecilia Flores, del colectivo de madres buscadoras de esa entidad del Norte del país.

Según se informó, a través de las redes sociales el colectivo subió la fotografía de Julio, cuyo cuerpo fue hallado durante sus actividades de localización, con el fin de poder identificarlo.

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De acuerdo con la informante, en cuestión de horas familiares del joven se comunicaron e identificaron su cuerpo, pero al mismo tiempo manifestaron que no contaban con suficientes recursos para trasladarlo a Mérida.

Por tal motivo, se le informó a la familia que los gastos funerarios correrían a cargo del colectivo y que su cuerpo sería sepultado en la fosa común en el panteón de Hermosillo.

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Cabe mencionar que hasta el cierre de edición se desconocían las causas del deceso, por lo tanto, la carpeta de investigaciones que llevan a cabo las autoridades continúa abierta.

Cecilia Flores agradeció el apoyo de la comunidad de las redes sociales, porque gracias a su participación se logró tener contacto con la familia de Julio en Yucatán, pues a pesar de la distancia se ovtuvo su identificación en cuestión de horas.