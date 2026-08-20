Pescadores denuncian competencia desleal en captura de pulpo en Campeche y Yucatán

Aunque hubo una buena reproducción de pulpo, los pescadores ribereños reportan una baja en las capturas debido a la competencia desleal de compañeros que emplean artes de pesca prohibidas, como buzos y trampas con bloques, además de la falta de vigilancia de Conapesca.

En la primera semana de agosto, de manera histórica, los hombres de mar reportaron capturas de hasta 80 kilos por embarcación, cifra que no se obtenía desde hace más de 10 años, además de ejemplares de buen tamaño y peso.

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Sin embargo, quienes continúan con la pesca tradicional con jimbas y carnadas apenas logran entre 6 y 10 kilos por embarcación, mientras que los que recurren a la pesca ilegal con bloques, llantas y buzos extraen hasta 50 kilos, ocasionando daños al ecosistema marino.

Según denuncias, existe una pesca furtiva que opera como mafia desde las costas de Champotón y Lerma hasta Celestún, Yucatán, lo que ha generado molestia entre los ribereños. “Hay muchos depredadores, las autoridades lo saben y no hacen nada con el pretexto de que no hay recursos”, manifestó Martín Gutiérrez, pescador.

Mientras no hay vigilancia para quienes emplean artes ilegales, sí se realizan inspecciones a pescadores tradicionales con permisos y matrículas, lo que genera inconformidad. “La Marina nos inspecciona a nosotros que cumplimos con la ley, solo para simular trabajo, mientras apenas capturamos entre 12 y 15 kilos de pulpo”, agregó Gutiérrez.

En esta tercera semana de captura, el precio del pulpo se elevó de 80-90 a 100 pesos por kilo en playa, mientras que en los mercados de mariscos se oferta entre 130 y 140 pesos.

La pesca ilegal del octópodo va en aumento, mientras que la tradicional con jimba y carnada se reduce, junto con la participación de pescadores de la tercera edad, como Oscar García, de 67 años, quien lamentó que “los buzos nos dejan sin producto; ahora solo capturo unos cuantos pulpos con carnada”.