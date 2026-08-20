¿Vas al Malecón de Campeche? Habrá afectaciones viales este sábado 22 de agosto

La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) informó que este sábado 22 de agosto habrá afectaciones a la circulación cerca del malecón de Campeche, debido a la realización de la caminata “Huellitas San Román 2026”.

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El operativo vial se llevará a cabo de 18:00 a 20:00 horas, periodo durante el cual elementos de vialidad realizarán labores de abanderamiento para resguardar a los participantes y mantener el orden durante el recorrido.

La SPSC realizará labores de abanderamiento durante el recorrido. / Especial

De acuerdo con la ruta difundida por la dependencia, la caminata iniciará en el parque Moch Couoh, desde donde los participantes avanzarán hacia la avenida Justo Sierra Méndez. Posteriormente, el contingente continuará por la zona del malecón y girará antes de la glorieta del Asta Bandera.

El recorrido seguirá hasta llegar a calle Bravo, para finalmente concluir en las inmediaciones del Santuario del Cristo Negro de San Román, por lo que los automovilistas deberán considerar posibles afectaciones en estas vialidades durante aproximadamente dos horas.

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La SPSC pidió a quienes circulen por la zona reducir la velocidad, manejar con precaución y atender las indicaciones de los elementos de vialidad, especialmente al aproximarse al contingente.

Asimismo, se recomienda a los conductores anticipar sus traslados y considerar rutas alternas durante el horario del operativo, principalmente si tienen previsto circular por el sector del malecón, Justo Sierra o San Román.

JGH