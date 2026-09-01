CFE confirma que se restableció energía eléctrica al 12% de los afectados, tras apagón masivo en la Península de Yucatán

Tras el apagón masivo que se registró este lunes por la noche en la Península de Yucatán, que afectó a diferentes municipios y zonas de Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se pronunció al respecto y actualizó la información.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, la CFE informó que referente a la desconexión de dos líneas de Transmisión que afectaron parcialmente el suministro de energía en los estados mencionados, aseguró que “se ha restablecido al 12% de los usuarios afectados”.

Noticia Destacada Apagón masivo paraliza diferentes municipios de Quintana Roo, Yucatán y Chiapas

“Personal de CFE ha arribado al lugar del incidente para reemplazar los aisladores que se encontraron dañados y llevar a cabo la recuperación completa del suministro”.

“Nos encontramos en permanente comunicación y coordinación con los gobiernos estatales. Gracias por su comprensión y seguiremos informando”, detalló la Comisión Federal de Electricidad.

Desde las 20:26 horas y hasta las 21:25 horas se reportó la suspensión del servicio eléctrico en distintos puntos de Quintana Roo, Yucatán y Chiapas.

El corte comenzó a reportarse con mayor intensidad durante la noche de este lunes 31 de agosto de 2026, dejando a oscuras colonias, Supermanzanas y sectores comerciales, además de generar complicaciones en la circulación vehicular debido a la suspensión del funcionamiento de numerosos semáforos.