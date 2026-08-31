Librobús regresaa a Campeche: dónde conseguir libros económicos del 8 al 22 de septiembre

Mientras los teléfonos celulares, las redes sociales y el internet ganan terreno en la vida cotidiana, en Campeche los libros se resisten a quedar en el olvido. Para demostrarlo, regresa a Campeche el Librobús, proyecto impulsado con apoyo del Fondo de Cultura Económica y mediante la coordinación del Programa Nacional de Salas de Lectura y el Instituto de Cultura y Artes del Estado. Recorrerá los 13 municipios del Estado del 8 al 22 de septiembre, llevando ejemplares, actividades y nuevas oportunidades para acercar la lectura a niñas, niños, jóvenes y familias.

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La directora de la Biblioteca Francisco Sosa Escalante, Norma Lladó Zetina, informó que esta librería móvil visitará comunidades y cabeceras municipales para facilitar el acceso a libros a precios accesibles. Recordó que en 2025 llegó a 12 municipios y atendió a más de 2 mil 600 personas, por lo que este año ampliará su cobertura a las 13 demarcaciones.

El recorrido contempla Carmen, donde estará el 11 de septiembre en la Universidad Autónoma del Carmen y el 12 en Isla Aguada, mientras que en Campeche tendrá presencia por la mañana en Ximbal y por la tarde en la Universidad Autónoma de Campeche. También visitará Santo Domingo Kesté, en Champotón; Villa Madero, en Seybaplaya; Constitución, en Calakmul; Dzibalchén, en Hopelchén; Hecelchakán; la cabecera de Dzitbalché y Nunkiní, en Calkiní, entre otras comunidades.

La finalidad, señaló Lladó, es garantizar el derecho a la cultura y al acceso a la información, desde la infancia hasta los adultos mayores.

Actualmente existen 240 Salas de Lectura en comunidades campechanas, coordinadas por personas voluntarias que realizan actividades para fomentar este hábito y complementar el trabajo del Librobús.

Y aunque el internet parece haberse convertido en el gran rival del papel, las cifras muestran que la lectura sigue vigente. El Módulo de Lectura del INEGI reportó que 69.6 por ciento de la población alfabeta de 18 años y más declaró haber leído al menos un material, frente a 30.4 por ciento que no leyó ninguno, con un promedio de sesión de 41 minutos.

Para 2025, amplió su universo a personas de 12 años y más, y confirmó que ocho de cada 10 personas alfabetas a nivel nacional declararon haber leído al menos uno de los materiales considerados. Entre quienes leyeron libros, 43.1 por ciento optó por literatura, 42.3 por ciento por autoayuda, superación personal o religiosos, 35 por ciento por textos de alguna materia o profesión, 29.1 por ciento por cultura general y 27 por ciento por manuales, guías o recetarios.

JGH