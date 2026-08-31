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¡El agua se tira a mares! Vecinos de Champotón exigen alto a graves fugas en el Infonavit Moch Cohuó

Habitantes del Infonavit Moch Cohuó en Champotón exigen la intervención de las autoridades ante graves fugas de agua que provocan encharcamientos y daños a la vía pública.

Por Jorge May

31 de ago de 2026

1 min

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Un desperfecto se ubica en la esquina de la calle 13 con 18.
Un desperfecto se ubica en la esquina de la calle 13 con 18. / Jorge May

Reportan al menos dos fugas de agua potable, una ubicada en el cruce de la calle 13 por 18 y la otra sobre la calle 12 por 19, en la unidad habitacional Infonavit Moch Cohuó, en Champotón.

El mal estado de la vialidad afecta la circulación de los conductores en la colonia Puente Viejo.

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Esta situación genera encharcamientos tanto en la vía pública como en las banquetas, lo que provoca no solo el desperdicio del vital líquido, sino también el deterioro de la carpeta asfáltica y posibles accidentes para los peatones.

Ante esta problemática, los vecinos solicitaron la intervención urgente del personal de Agua Potable del Ayuntamiento de Champotón para que la situación sea atendida a la brevedad posible.

Asimismo, reportaron otra fuga cerca de la conocida aguadita de Cantemó, junto al edificio que albergó el extinto comedor comunitario. “Qué tristeza cómo se tira el agua”, externó José Pech Campos.

JGH

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