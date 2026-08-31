¡El agua se tira a mares! Vecinos de Champotón exigen alto a graves fugas en el Infonavit Moch Cohuó

Reportan al menos dos fugas de agua potable, una ubicada en el cruce de la calle 13 por 18 y la otra sobre la calle 12 por 19, en la unidad habitacional Infonavit Moch Cohuó, en Champotón.

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Esta situación genera encharcamientos tanto en la vía pública como en las banquetas, lo que provoca no solo el desperdicio del vital líquido, sino también el deterioro de la carpeta asfáltica y posibles accidentes para los peatones.

Ante esta problemática, los vecinos solicitaron la intervención urgente del personal de Agua Potable del Ayuntamiento de Champotón para que la situación sea atendida a la brevedad posible.

Asimismo, reportaron otra fuga cerca de la conocida aguadita de Cantemó, junto al edificio que albergó el extinto comedor comunitario. “Qué tristeza cómo se tira el agua”, externó José Pech Campos.

JGH