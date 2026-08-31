Escuela sin luz ni agua desde mayo: Padres toman jardín de niños en San Antonio Sahcabchén, Calkiní

Padres de familia del jardín de niños Jacinto Canek tomaron dicha institución debido a que desde el mes de mayo se quedaron sin energía eléctrica y, hasta el día de hoy, no se ha hecho nada al respecto. Como medida de presión tomaron la institución en espera de alguna autoridad del estado para que les dé una solución, ya que incluso la directora del jardín ha dicho que ha enviado un sinfín de solicitudes a la Secretaría de Educación para que se resuelva dicho problema y llevan más de tres meses sin que las autoridades educativas les den una respuesta.

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Madres de familia pidieron a los docentes no ingresar a la institución debido a que serían encerrados, por lo que permanecieron afuera del plantel en espera de alguna autoridad de la Secretaría de Educación que le pudiera dar solución a esta problemática que aqueja a más de 100 alumnos.

Las madres de familia llegaron a temprana hora para poder tomar la institución antes de que los docentes ingresaran, ya que la Secretaría de Educación no les había dado una solución a este problema de varios meses, por lo que están en espera de Luis Alfredo Canul Tun, supervisor de la zona escolar, y de alguna autoridad educativa para solucionar este tema.

Durante varios meses los niños han carecido de diversos servicios a consecuencia de la falta de energía eléctrica, por lo que también se han quedado sin agua y sin clima, por lo que exigen una pronta solución al problema, debido a que la directora ha dicho que las autoridades estatales tienen conocimiento de esta situación y simplemente no les ha interesado darle respuesta.

JGH