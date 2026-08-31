Lluvias agravan baches en Champotón: Tubería de agua queda expuesta en la colonia Puente Viejo

La falta de mantenimiento y rehabilitación de calles sigue siendo un problema para conductores en general, luego de que el deterioro se agravara con las recientes lluvias.

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Es el caso de la calle 13 entre 24 y 26 en la colonia Puente Viejo, donde el deterioro ha dejado una toma de agua potable expuesta, generando problemas para la vialidad.

Aunque durante el recorrido no fue posible localizar vecinos para conocer su postura, algunos conductores expresaron su malestar por las condiciones de la calle.

Al destacar que son varios tramos que están en estas condiciones, José Efraín Sosa pidió la intervención de las autoridades competentes para que apliquen medidas correctivas, “Es tal la falta de mantenimiento que hasta la toma de agua potable ha quedado expuesta”, recalcó.

Según los datos recabados, el problema tiene más de dos meses, sin que hasta el momento se haya concretado una solución.

JGH