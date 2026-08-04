¿Qué pasó con el único zoológico de Campeche? Así desapareció el recinto

Durante varios años, el Centro Ecológico "Francisco Brown Gantús", ubicado en la ciudad de Campeche, fue el único zoológico del estado y uno de los principales espacios recreativos para las familias campechanas. El recinto albergaba decenas de especies de fauna silvestre, entre ellas jaguares, monos, aves, reptiles y venados, además de funcionar como un sitio de educación ambiental para estudiantes y visitantes. Sin embargo, el lugar dejó de operar como zoológico tras una serie de problemas administrativos y ambientales que derivaron en el retiro de los animales.

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El primer golpe ocurrió en 2015, cuando la PROFEPA aseguró 122 ejemplares de vida silvestre luego de detectar que el recinto no contaba con la documentación que acreditara la legal procedencia de las especies, además de carecer de un plan de manejo autorizado por la autoridad ambiental y del registro correspondiente como instalación para el manejo de fauna silvestre. La dependencia inició un procedimiento administrativo que marcó el inicio del fin para el zoológico campechano.

Actualmente, Campeche ya no cuenta con un zoológico en funcionamiento. El antiguo Centro Ecológico "Francisco Brown Gantús" permanece como un espacio público, pero sin la colección de fauna silvestre que durante décadas lo caracterizó, mientras que el recinto de Ciudad del Carmen nunca logró reabrir como zoológico tras las sanciones impuestas por la autoridad ambiental. Con ello, el estado perdió los únicos espacios destinados a la exhibición permanente de fauna silvestre, dejando pendiente el debate sobre la conservación, el bienestar animal y la posibilidad de recuperar un proyecto de este tipo bajo estándares modernos de protección ambiental.