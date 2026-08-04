Clima en Campeche hoy 5 de agosto: Onda tropical 24 mantendrá tormentas y calor

Luego del intenso aguacero registrado este martes en la capital campechana, las condiciones de inestabilidad continuarán durante este miércoles 5 de agosto, cuando se prevé un ambiente caluroso durante la mañana y el mediodía, con incremento de nubosidad por la tarde y alta probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas en gran parte del estado. El pronóstico indica que la onda tropical número 24, en interacción con otros sistemas atmosféricos, seguirá favoreciendo el desarrollo de lluvias sobre la Península de Yucatán.

Noticia Destacada Fuerte aguacero soltó la onda tropical número 24 en Campeche

Para la ciudad de San Francisco de Campeche se esperan temperaturas máximas cercanas a los 34 grados Celsius y mínimas de 25 grados, aunque la sensación térmica podría ser superior debido a la elevada humedad. Además, existe una alta probabilidad de precipitaciones, principalmente durante la tarde y noche, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento, por lo que no se descartan encharcamientos temporales en vialidades de la capital.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene el pronóstico de lluvias para el sureste del país debido al desplazamiento de la onda tropical 24 y otros sistemas que favorecen el ingreso de humedad. Estas condiciones podrían ocasionar acumulados importantes de lluvia en algunas regiones de Campeche, además de reducir la visibilidad en carreteras y generar afectaciones en zonas propensas a inundaciones.