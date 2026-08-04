Investigación por diez internos que se escaparon de un centro de rehabilitación en Campeche

El centro de rehabilitación “Obsesión Mental”, ubicado en el fraccionamiento Paseos de Campeche, se encuentra bajo investigación de la Fiscalía General del Estado (FGECAM), luego de la fuga de 10 internos y de denuncias por presuntos malos tratos al interior del establecimiento.

Los hechos ocurrieron cuando un grupo de internos logró escapar del inmueble, donde los “padrinos” dieron parte al número de emergencias, lo que hizo que elementos de la Policía implementaran un operativo que permitió localizar a las diez personas en distintos puntos de la ciudad. Posteriormente fueron presentadas ante la Fiscalía para rendir su declaración e integrar las investigaciones correspondientes.

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Durante la indagación trascendió que los internos abandonaron el centro debido a maltratos físicos, psicológicos y deficiencias en la alimentación, por lo que la autoridad ministerial inició la carpeta de investigación para determinar si existen delitos señalados y deslindar responsabilidades.

Paralelamente, se investiga si el centro de rehabilitación opera con permisos vigentes y cumple con la normatividad aplicable para este tipo de establecimientos.