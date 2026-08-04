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Campeche / Sucesos

Pareja derrapa en motocicleta en el Malecón de Campeche

Una pareja que circulaba en motocicleta a exceso de velocidad derrapó sobre la avenida Justo Sierra, en el cruce con Montecristo, tras no percatarse de un derramamiento de aceite.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

4 de ago de 2026

1 min

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Aceite en el pavimento provoca derrape en motocicleta
Aceite en el pavimento provoca derrape en motocicleta

En las inmediaciones del Malecón, una pareja resultó lesionada luego de derrapar en la motocicleta en la que viajaba al circular a exceso de velocidad, por lo que fue auxiliada por cuerpos de emergencia.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida Justo Sierra, en el cruce con la avenida Montecristo, donde los motociclistas no se percataron de un derramamiento de aceite sobre la carpeta asfáltica, perdiendo el control de la unidad y derrapando, para quedar tendidos sobre el pavimento.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y personal del Cuerpo de Bomberos, quienes brindaron atención a los lesionados. Tras ser estabilizados, se determinó que sus heridas no ameritaban traslado a un hospital.

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