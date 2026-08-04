Basura se acumula en el malecón de Campeche y genera críticas de ciudadanos y turistas

La acumulación de basura en distintos puntos del malecón de Campeche ha comenzado a generar molestia entre ciudadanos y visitantes, quienes consideran que la falta de limpieza afecta la imagen de uno de los espacios públicos y turísticos más representativos de la capital del estado. Durante los últimos días, bolsas de desechos, envases y otros residuos han sido observados a lo largo del paseo costero, situación que ha provocado diversas quejas.

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Habitantes señalaron que el malecón es uno de los sitios más concurridos por familias, deportistas y turistas, por lo que mantenerlo en buenas condiciones debería ser una prioridad. Aseguran que la presencia de basura no solo perjudica la imagen urbana, sino que también representa un riesgo para el medio ambiente, ya que parte de los residuos pueden terminar en el mar debido al viento y las lluvias.

Visitantes también expresaron su inconformidad al considerar que la limpieza del lugar influye en la experiencia de quienes llegan a conocer la ciudad. Algunos señalaron que el malecón es una de las primeras imágenes que observan los turistas al arribar a Campeche, por lo que consideran importante conservarlo libre de desechos y en óptimas condiciones.

Ante esta situación, ciudadanos hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para reforzar las jornadas de limpieza y el mantenimiento del paseo costero, además de exhortar a la población a depositar los residuos en los contenedores y evitar tirar basura en la vía pública, con el fin de preservar uno de los principales atractivos de la capital campechana.