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Campeche / Sucesos

Accidente doméstico moviliza sector salud en Campeche

En la unidad habitacional Siglo XXI, un hombre cayó de una barda mientras realizaba reparaciones y sufrió una lesión en el tobillo.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

4 de ago de 2026

1 min

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Vecino sufre esguince al caer de barda
Vecino sufre esguince al caer de barda

En la unidad habitacional Siglo XXI, un hombre resultó lesionado tras caer de una barda mientras realizaba trabajos de reparación, por lo que fue auxiliado por paramédicos del sector salud.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle Vigésima, donde el afectado perdió el equilibrio y cayó desde la estructura, lesionándose el tobillo. Ante la situación, llegó personal del sector salud para brindar atención prehospitalaria.

Luego de ser valorado, los rescatistas determinaron que presuntamente presentaba un esguince en el tobillo; sin embargo, el lesionado decidió permanecer en el domicilio y acudir por sus propios medios a su centro de salud para recibir atención médica.

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