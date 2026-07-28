Exhiben al Ayuntamiento de Campeche tirando desechos en el Cementerio Siglo XXI

A través de redes sociales, ciudadanos exhibieron a trabajadores del Ayuntamiento de Campeche descargando basura en el Cementerio Público Siglo XXI, el cual, aseguran, ha sido convertido en un vertedero clandestino, en presunta violación a las normativas ambientales, pese a contar con un relleno sanitario para el manejo adecuado de los desechos.

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Hasta la fecha, se desconoce por qué desde hace años las autoridades municipales utilizan como tiraderos a cielo abierto tanto esta área aledaña al cementerio particular Jardines del Ángel, el Parque Industrial Bicentenario y la avenida José López Portillo, como las instalaciones del desaparecido ex Transporte Urbano Municipal (TUM), donde tanto personal del Ayuntamiento como de la empresa contratada para atender los servicios públicos, Goberdi, arrojan desechos en dichos espacios.

Como consecuencia de este mal manejo de la basura, en el ex TUM, ubicado aledaño a las viviendas de la Unidad Habitacional Fidel Velázquez, se han registrado varios incendios que han tenido que ser sofocados por bomberos y personal de Protección Civil de la misma comuna campechana.

Hasta el momento, se desconoce por qué las autoridades del Ayuntamiento de Campeche no trasladan los desechos al relleno sanitario operado bajo concesión por la empresa Red Ambiental.

Lo anterior, al señalarse que se estaría incumpliendo con la normativa federal establecida en la Ley para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, de Manejo Especial y Peligroso del Estado de Campeche, así como la NOM-083-SEMARNAT-2003.

Dicha norma establece y obliga a las autoridades municipales a depositar los distintos tipos de residuos en rellenos sanitarios que cuenten con la infraestructura adecuada para su monitoreo y operación, además de considerar la colaboración técnica de la Secretaría de Medio Ambiente estatal.

Estas acciones, aseguran ciudadanos, no estarían siendo cumplidas por las propias autoridades, al continuar generando contaminación en la zona, donde incluso se han registrado escurrimientos de residuos hacia tumbas pertenecientes a familias de escasos recursos.

Sobre estos hechos, la Secretaría de Salud quedó, desde hace un mes, en realizar una inspección del área a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Campeche (Copriscam). Incluso, diputados del Congreso del Estado quedaron pendientes de solicitar explicaciones a las autoridades municipales sobre el uso de estos espacios públicos como basureros.