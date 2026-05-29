Pestilencia y basura invaden el Cementerio Siglo XXI en Campeche

Pestilencia, basura y líquidos putrefactos son una realidad que adorna el Cementerio Municipal Siglo XXI de San Francisco de Campeche. Al interior, el personal municipal corretea a quienes documentan las condiciones del camposanto, en su intento de evitar que la realidad del espacio sea evidenciada.

Noticia Destacada ¿A qué hora lloverá este jueves en Campeche? Toma precauciones

Además de lo anterior, las recientes lluvias han generado que ingresar prácticamente sea imposible si no se cuenta con un vehículo todoterreno, pues el lodo hace patinar las llantas. Cabe recordar que el lugar ha sido señalado constantemente por las malas condiciones de las criptas y el crecimiento de un basurero a cielo abierto en las últimas semanas.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ