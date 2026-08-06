Habitantes de Isla Arena amenazan con cazar depredadores

Cansados de que las autoridades estatales no actúen para frenar la pesca ilegal de pulpo, pescadores de Isla Arena anunciaron que organizarán una reunión para definir acciones contra quienes realizan esta actividad de manera furtiva, incluso advirtieron que buscarán detener a los buzos y quemar sus embarcaciones.

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Los inconformes señalaron que los pescadores ilegales se burlan de los habitantes de la comunidad, a quienes presuntamente les han dicho que deben alejarse hasta 10 brazas para lograr capturas de pulpo, debido a que estas personas ya han agotado el recurso mediante el uso de artes de pesca prohibidas.

Uno de los pescadores mostró evidencias de la presencia de buzos en los litorales de la comunidad, situación que, aseguró, ha afectado severamente la temporada de captura del pulpo maya. Por ello, solicitaron la intervención inmediata de las autoridades estatales para evitar un posible enfrentamiento.

La denuncia fue realizada por los pescadores Adán Segovia, Esteban Narváez y Ramiro Chan Correa, entre otros habitantes, quienes señalaron que la situación ocurre a la vista de toda la comunidad.

Indicaron que, ante la falta de respuesta de las autoridades, los pescadores de Isla Arena se organizarán para intentar detener la pesca ilegal, actividad que aseguran se realiza desde la temporada de veda del pulpo maya.

Aseguraron que estas prácticas fuera de norma han afectado a más de 400 pescadores de Isla Arena y Tankuché.