Regreso a clases 2026: Profeco y Condusef dan consejos para ahorrar y evitar deudas

El regreso a clases del ciclo escolar 2026-2027 representa uno de los periodos con mayor presión para las finanzas familiares, debido a la compra de útiles, uniformes, calzado, mochilas y otros materiales solicitados por las escuelas.

Las clases de preescolar, primaria y secundaria comenzarán el 31 de agosto de 2026, de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública. El ciclo tendrá 185 días efectivos y concluirá el 9 de julio de 2027.

Ante la cercanía del inicio de actividades, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomendaron planear las compras, reutilizar materiales y evitar recurrir a créditos que superen la capacidad de pago del hogar.

¿Cómo ahorrar en útiles escolares para el regreso a clases?

El primer paso consiste en revisar los materiales utilizados durante el ciclo anterior. Cuadernos con hojas disponibles, reglas, calculadoras, tijeras, mochilas, uniformes y otros artículos pueden reutilizarse si todavía se encuentran en buenas condiciones.

Profeco aconseja elaborar una lista basada en las necesidades reales del estudiante y establecer un presupuesto máximo antes de acudir a las tiendas. También recomienda comparar precios, materiales, resistencia y duración, debido a que el artículo más barato no siempre representa el mayor ahorro si debe reemplazarse poco tiempo después.

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Otra alternativa es organizar compras de mayoreo con otras familias, adquirir libros o uniformes de segunda mano y aprovechar las ferias escolares. Durante 2026, Profeco realizará 54 Ferias de Regreso a Clases en el país, donde se ofrecerán útiles, ropa, calzado, mochilas y libros con promociones y descuentos.

Profeco pide diferenciar entre necesidades y deseos

Las familias deben dar prioridad a los artículos indispensables incluidos en la lista escolar y dejar para otro momento productos decorativos, accesorios de moda o materiales que no sean necesarios desde el primer día.

Los cuadernos, mochilas y útiles con imágenes de personajes populares suelen tener un precio mayor, aunque esto no significa que ofrezcan mejor desempeño o calidad. Por ello, Profeco recomienda revisar características como el gramaje del papel, las costuras, los cierres, las suelas del calzado y la resistencia de los materiales.

También es importante comprar en establecimientos formales, solicitar comprobantes y conservar los recibos para hacer válida una garantía o presentar una reclamación.

Involucrar a niñas y niños en la revisión del presupuesto puede ayudarles a comprender la diferencia entre lo necesario y lo deseado, además de fomentar el cuidado de sus pertenencias.

¿Conviene usar una tarjeta de crédito para comprar útiles?

Condusef advierte que una tarjeta de crédito no representa dinero adicional, sino un préstamo que deberá pagarse posteriormente. Antes de utilizarla, se debe revisar la fecha de corte, la fecha límite de pago y el monto que podrá liquidarse sin afectar otros gastos del hogar.

Las promociones a meses sin intereses deben analizarse con cuidado. Aunque permiten dividir el costo, pueden extender la deuda incluso después de que los útiles hayan dejado de utilizarse. La recomendación es reservar ese tipo de financiamiento para bienes duraderos y evitar acumular varias mensualidades pequeñas.

Cuando se considere solicitar un crédito personal o de nómina, deben compararse el Costo Anual Total, la tasa de interés, las comisiones, el plazo y el monto final a pagar. Condusef también sugiere verificar que la entidad esté registrada y evitar préstamos exprés que soliciten depósitos anticipados o prometan dinero inmediato sin requisitos.

Un regreso a clases bien planeado también protege el bolsillo familiar.



La Profeco y la @CondusefMX comparten recomendaciones para ahorrar en esta temporada, como revisar y reutilizar útiles escolares, comparar precios, comprar con anticipación y usar el crédito de forma… pic.twitter.com/ewSwHRW0Qs — Profeco (@Profeco) August 4, 2026

Presupuesto y compras anticipadas ayudan a evitar deudas

El presupuesto debe incluir tanto los gastos escolares inmediatos como aquellos que aparecerán durante el ciclo, entre ellos transporte, actividades extracurriculares, materiales adicionales, excursiones o cuotas.

Comprar con anticipación facilita la comparación entre establecimientos y reduce el riesgo de pagar sobreprecios durante los días previos al inicio de clases. También permite distribuir los gastos entre diferentes quincenas.

Condusef recomienda registrar los ingresos, gastos fijos y deudas existentes para calcular la capacidad real de pago. Cuando el dinero disponible sea limitado, pueden adquirirse primero los artículos indispensables y completar la lista semanas después, siempre que la escuela lo permita.

Profeco y Condusef coinciden en que la planeación, la reutilización y el consumo responsable permiten reducir el impacto del regreso a clases. La meta no es adquirir todos los productos nuevos, sino cubrir las necesidades educativas sin comprometer la estabilidad financiera de la familia.

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