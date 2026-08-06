Alerta por enfermedades respiratorias en Yucatán: influenza dispara contagios y COVID-19 sigue al alza

Las enfermedades respiratorias volvieron a ganar terreno en Yucatán. En apenas cinco semanas, el estado pasó de registrar casos aislados de influenza a convertirse en el principal foco de contagios del país, al concentrar casi tres de cada 10 infecciones confirmadas a nivel nacional, mientras los casos de COVID-19 mantienen tendencia al alza desde principios de julio.

De acuerdo con el boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud federal, correspondiente a la semana epidemiológica 29 (del 19 al 25 de julio), Yucatán acumula 87 casos de influenza, la cifra más alta del país. Muy por detrás aparecen Quintana Roo, con 44 contagios, y la Ciudad de México y Tabasco, con 23 cada uno. En México se han confirmado 317 casos durante el 2026.

El incremento ha sido acelerado. Apenas en la semana 24 (del 14 al 20 de junio), la entidad reportaba dos casos; una semana después notificó 36 nuevos, suficiente para colocarse en el primer lugar nacional, posición que no ha cedido desde entonces.

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En la península, Quintana Roo ocupa el segundo lugar nacional con 44 casos, mientras Campeche registra ocho contagios y se ubica en la posición 12.

Aunque Yucatán no reporta defunciones por influenza este año, la región sí concentra una de las cuatro muertes registradas en el país. El fallecimiento ocurrió en Campeche durante la semana epidemiológica 27, entre el 5 y el 11 de julio. Las otras defunciones se documentaron en Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz.

Coronavirus en ascenso

Al mismo tiempo, el COVID-19 mantiene un comportamiento ascendente en el estado. Desde la semana 26 (del 28 de junio al 4 de julio) los contagios no han dejado de aumentar.

En ese periodo se notificaron cinco; durante las dos semanas siguientes se confirmaron cuatro más y, para la semana 29, otros ocho pacientes dieron positivo.

Con ello, Yucatán acumula 17 contagios en este año, de los cuales ocho corresponden a hombres y nueve a mujeres. El primer caso se confirmó a finales de abril. En la región, Quintana Roo suma 10 contagios y Campeche ocho, todos registrados durante julio.

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Hasta ahora, la Secretaría de Salud no ha confirmado defunciones por el coronavirus SARS-CoV-2 en la Península. Sin embargo, en redes sociales se difundió el fallecimiento de una bebé de siete meses de edad, con síndrome de Down y una cardiopatía congénita, quien contrajo coronavirus, fue hospitalizada y murió el pasado 19 de julio, según informó su madre. El caso no ha sido incorporado a los registros oficiales de mortalidad por la autoridad sanitaria.

A nivel nacional, durante el 2026 se han confirmado mil 348 casos de COVID-19, con una tendencia ascendente desde la semana epidemiológica 20. La Ciudad de México concentra el mayor número de contagios, con 459; le siguen el Estado de México, con 129, e Hidalgo, con 117. Los grupos más afectados son los menores de un año y los adultos mayores de 80.

En cuanto a la mortalidad, este año se han registrado 21 defunciones por este mal respiratorio en el país. Hidalgo encabeza la lista con seis fallecimientos, seguido de Chihuahua y Guanajuato, con dos casos cada uno.