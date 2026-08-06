Intensa movilización en Lerma por ráfagas de arma de fuego

Durante las primeras horas se registraron múltiples detonaciones de arma de fuego en el poblado de Lerma, lo que generó una intensa movilización de corporaciones de seguridad sin que se registren personas heridas o daños en propiedad.

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Los hechos ocurrieron en la zona de terracería en el área del Rancho en la colonia Ciudad Industrial, frente a las instalaciones de Ecosur, donde vecinos señalaron que las detonaciones fueron escuchadas por varias horas. Ante esto, los habitantes permanecieron resguardados en sus domicilios mientras se escuchaban los disparos y, una vez que cesaron, solicitaron la intervención de las autoridades.

Esto activó un protocolo de seguridad en las inmediaciones del sector y brechas de terracería, donde no hubo personas lesionadas o fallecidas, ni se reportan personas detenidas, mientras las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.