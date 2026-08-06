Colapsan postes por aguaceros registrados en Campeche

La caída de dos postes, uno de concreto y otro de madera, que interrumpieron los servicios de electricidad, telefonía e internet en el poblado de Imí II, además de anegaciones en las principales avenidas y calles de la capital campechana, fueron algunos de los estragos ocasionados por las fuertes tormentas asociadas con la Onda Tropical 24.

La lluvia más intensa se registró ayer alrededor de las 15:00 horas, acompañada de relámpagos y fuertes ráfagas de viento que dejaron una estela de ramas y hojas de árboles caídas, las cuales obstruyeron aún más las rejillas de alcantarillado, junto con basura arrastrada por la corriente.

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Los encharcamientos más severos se presentaron en avenidas como Concordia, Siglo XXI, Miguel Alemán, López Mateos, Héroe de Nacozari y José López Portillo.

En general, el Estado de Campeche atraviesa una jornada de inestabilidad atmosférica debido al impacto combinado de la Onda Tropical 24, la llegada de una vaguada del Caribe y un vórtice ciclónico en niveles superiores de la troposfera.

La Secretaría de Protección Civil (Seprocicam) recomendó a la población tomar precauciones ante el riesgo de turbonadas y severos encharcamientos.

Aunque se mantienen las precipitaciones, las altas temperaturas continúan en municipios como Campeche, Seybaplaya, Champotón y Carmen, con máximas de 40 grados Celsius.

En Calkiní, Tenabo, Hecelchakán, Dzitbalché, Escárcega y Candelaria las temperaturas llegaron a 39 grados, mientras que en Hopelchén y Calakmul alcanzaron 38 grados.

De manera general, Campeche registró tormentas fuertes con acumulados de 25 a 50 milímetros de lluvia. Para los próximos días se prevén temperaturas máximas de 32 a 37 grados y rachas de viento de 10 a 40 km/h.

El potencial de lluvias continuará durante el fin de semana por la persistencia de la inestabilidad en la troposfera y el desplazamiento de una segunda onda tropical, reforzada por una vaguada regional en la Península de Yucatán.