Brote de salmonela por jalapeños de Sinaloa deja 345 enfermos y 36 hospitalizados en Estados Unidos

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) mantienen abierta una investigación por un brote de salmonela relacionado con jalapeños procedentes de Sinaloa, México.

Hasta el corte del 5 de agosto de 2026, las autoridades sanitarias habían identificado 345 personas enfermas en 27 estados. Del total, 36 requirieron hospitalización y no se reportaron fallecimientos. Los casos comenzaron entre el 19 de junio y el 20 de julio, aunque la cifra real podría ser mayor porque muchas personas se recuperan sin acudir al médico ni someterse a pruebas de laboratorio.

La investigación epidemiológica y el rastreo de la cadena de suministro relacionaron el brote con jalapeños cultivados en Sinaloa y distribuidos en territorio estadounidense por Coast Citrus Distributors. La empresa aceptó retirar los productos señalados mientras continúan las indagatorias.

¿Dónde se distribuyeron los jalapeños relacionados con el brote?

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) informó que los jalapeños fueron enviados principalmente a distribuidores, restaurantes, mayoristas y compañías de servicios de alimentos en diferentes puntos del país.

Entre los establecimientos que recibieron el producto se encuentran las cadenas de comida “Chipotle Mexican Grill” y “QDOBA”. Ambas dejaron de utilizar los jalapeños involucrados, por lo que los CDC y la FDA consideran que actualmente no existe un riesgo continuo para los consumidores que acuden a esos restaurantes.

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La FDA señaló que Coast Citrus Distributors aparentemente no abastecía directamente a supermercados. Sin embargo, las autoridades siguen revisando la distribución completa para determinar si el producto llegó a tiendas minoristas por medio de otros intermediarios.

Los negocios que todavía tengan jalapeños frescos de Sinaloa importados por esa compañía deben suspender su venta y servicio. También se recomienda desechar los productos retirados y limpiar cuidadosamente recipientes, superficies y utensilios que pudieron entrar en contacto con ellos.

¿Qué síntomas provoca la salmonela?

La infección por salmonela puede provocar diarrea, fiebre y cólicos estomacales. Los síntomas suelen aparecer entre seis horas y seis días después de ingerir alimentos contaminados y, en la mayoría de los casos, desaparecen sin tratamiento después de cuatro a siete días.

Las autoridades recomiendan buscar atención médica ante diarrea acompañada de fiebre superior a 38.8 grados Celsius, síntomas que duren más de tres días, evacuaciones con sangre, vómito que impida retener líquidos o señales de deshidratación.

Los menores de cinco años, los adultos mayores de 65 años y las personas con sistemas inmunitarios debilitados tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves que pueden requerir hospitalización.

The @US_FDA and @CDCgov, with state and local partners, are investigating a multistate outbreak of Salmonella Javiana infections linked to jalapeño peppers from Sinaloa, Mexico. pic.twitter.com/Z2X4DwSQNE — U.S. FDA Human Foods Program (@FDAfood) August 6, 2026

Investigación sobre jalapeños mexicanos sigue abierta

De las 191 personas entrevistadas como parte de la investigación, 177 informaron que habían comido en un restaurante de comida mexicana antes de enfermar. El análisis permitió identificar a un productor común de Sinaloa como probable origen de los jalapeños distribuidos por la compañía estadounidense.

El brote permanece activo, por lo que el número de casos y establecimientos involucrados todavía puede modificarse. La FDA indicó que difundirá nuevos retiros del mercado en caso de confirmar que los jalapeños afectados también fueron vendidos en supermercados o comercios minoristas.

IO