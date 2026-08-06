Bloqueo en Bolonchén: Pobladores cierran carretera contra la CFE

Molestos por las constantes fallas en el suministro eléctrico, pobladores de la comunidad de Bolonchén de Rejón bloquearon desde la madrugada de este jueves la carretera federal 261 Hopelchén-Umán, colocando piedras y troncos a la altura del Colegio de Bachilleres de Campeche (Cobacam), impidiendo el paso hacia Hopelchén y Mérida.

El cierre inició alrededor de la 01:00 horas, con la participación de unos 70 habitantes, quienes denunciaron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) solo aplica “remedios” sin atender de fondo el problema de transformadores, cables y postes obsoletos, algunos con más de 50 años de antigüedad.

Durante el bloqueo, los pobladores retuvieron a empleados de la CFE y sus unidades, exigiendo la presencia del Superintendente de la CFE en Campeche, Gaspar Cobos Santos, y no del responsable local, a quien acusaron de no resolver la problemática.

A las 07:00 horas, autoridades estatales y municipales iniciaron diálogo con los manifestantes, mientras que personal de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana y la Policía Municipal de Hopelchén se desplegó para preservar el orden.

Finalmente, a las 09:30 horas, la vía fue liberada tras el arribo de un transformador que será instalado en la calle Ignacio Zaragoza, lo que permitió pactar acuerdos preliminares —aunque no firmados— entre la comunidad y la CFE:

Instalación de transformadores en puntos críticos.

en puntos críticos. Activación de reguladores para estabilizar el flujo eléctrico.

para estabilizar el flujo eléctrico. Cambio de cables dañados en colonias.

dañados en colonias. Sustitución de postes de luz donde sea necesario.

Los pobladores, que ya sumaban alrededor de 150 personas al momento de la liberación, advirtieron que si la CFE incumple lo pactado, volverán a cerrar la carretera federal.

El presidente de la Junta Municipal de Bolonchén de Rejón, Ricardo Canché Chablé, reconoció que con anterioridad se había solicitado atender esta situación y que ya había advertido de un posible movimiento social.