Accidentes de motocicleta aumentan 11.4% en México: registran casi 96 mil casos en un año

Los accidentes en los que estuvieron involucradas motocicletas mantuvieron una tendencia al alza en México durante 2025. Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que se contabilizaron 95 mil 937 siniestros, frente a los 86 mil 124 registrados un año antes.

La diferencia representa un incremento anual de 11.4 por ciento, así como un promedio aproximado de 263 incidentes diarios. En términos generales, las motocicletas participaron en uno de cada cuatro accidentes de tránsito documentados en zonas urbanas y suburbanas del país.

El crecimiento de estos hechos reavivó los llamados a fortalecer la capacitación de conductores, el uso de equipo de protección y la convivencia segura entre motociclistas, automovilistas, peatones y operadores del transporte público.

Los datos forman parte de la Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas. El Inegi precisa que este registro no contempla los eventos ocurridos en carreteras de jurisdicción federal.

¿Cuántos accidentes de motocicleta se registraron en México?

Durante 2025, las motocicletas estuvieron relacionadas con 25.2 por ciento de los accidentes viales contabilizados en el país. Además, participaron en mil 976 de los 6 mil 986 hechos clasificados como mortales, de acuerdo con la información difundida a partir de los datos del Inegi.

Noticia Destacada Mujer derrapa en su motocicleta tras presunta persecución de su expareja en Progreso

El total de accidentes de tránsito en zonas urbanas y suburbanas llegó a 380 mil 391 durante ese año. La estadística considera percances con personas fallecidas en el lugar, lesionados o únicamente daños materiales.

Las cifras no equivalen al número de motociclistas fallecidos o heridos, pues un mismo accidente puede involucrar varios vehículos y víctimas. También es necesario considerar que el registro del Estado de México presentó información de 110 municipios durante 2025, por lo que no tuvo cobertura completa de la entidad.

¿Qué estados tuvieron más accidentes de motocicleta?

Guanajuato ocupó el primer lugar nacional con 9 mil 433 accidentes relacionados con motocicletas. Le siguieron Nuevo León, con 7 mil 985; Yucatán, con 6 mil 726; Estado de México, con 6 mil 436, y Michoacán, con 6 mil 13 casos.

Estas cinco entidades reunieron 36 mil 593 percances, equivalentes a poco más de 38 por ciento del total nacional. El resultado muestra que la problemática no está concentrada en una sola región, pues incluye estados del centro, norte, occidente y sureste del país.

Entre los factores que deben analizarse se encuentran el aumento del parque vehicular de motocicletas, su uso para actividades laborales y entregas a domicilio, las condiciones de las vialidades, el respeto a los límites de velocidad y la preparación de los conductores. Las cifras del Inegi, sin embargo, no permiten atribuir el incremento a una sola causa.

Piden reforzar la capacitación y prevención vial

Laura González, vocera del Salón Internacional de la Motocicleta México, consideró que el crecimiento de los accidentes obliga a fortalecer las medidas preventivas y la educación vial.

La representante señaló que la seguridad debe asumirse como una responsabilidad compartida. Esto implica capacitar a motociclistas, pero también sensibilizar a conductores de automóviles y transporte público sobre la distancia de seguridad, los puntos ciegos y el respeto al espacio de los vehículos de dos ruedas.

El uso de casco certificado, botas, guantes, pantalones y chamarras diseñadas para motociclistas puede reducir la gravedad de las lesiones en caso de una caída o colisión. A estas medidas se suman el mantenimiento periódico de la unidad, la revisión de frenos y neumáticos, el uso de luces y la prohibición de conducir bajo los efectos del alcohol.

El aumento registrado durante 2025 plantea el reto de acompañar el crecimiento de la movilidad en motocicleta con controles de tránsito, infraestructura segura, capacitación y campañas permanentes. La prevención también requiere que las autoridades utilicen los datos para identificar cruces, horarios y vialidades con mayor incidencia de accidentes.

IO