Playas de Yucatán pasan la prueba en vacaciones: son aptas para bañistas y los análisis descartan marea roja

En plena temporada vacacional de verano, cuando miles de turistas y familias acuden diariamente a la costa yucateca, las autoridades sanitarias descartaron la presencia de marea roja y confirmaron que las playas del estado mantienen condiciones aptas para uso recreativo, al registrar niveles de calidad del agua muy por debajo de los límites de riesgo establecidos por la normatividad federal.

El director de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), Domitilo Carballo Cámara, informó que los monitoreos realizados en 18 puntos del litoral no han detectado concentraciones de microalgas nocivas ni alteraciones que representen un peligro para los bañistas, incluso después de reforzar la vigilancia ante el incremento de visitantes.

Explicó que, como parte del protocolo, tras una primera revisión se efectuó una segunda toma de muestras una semana después para descartar cualquier anomalía. Los resultados confirmaron que todos los indicadores permanecen dentro de los parámetros normales.

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Recordó que la vigilancia sobre la marea roja se mantiene de manera permanente debido a que estos florecimientos algales pueden presentarse en distintas épocas del año y provocar afectaciones a la fauna marina, la actividad pesquera e, incluso, representar riesgos para la salud humana cuando alcanzan altas concentraciones.

Validación de laboratorios

Carballo Cámara precisó que las muestras son procesadas de forma coordinada por el Laboratorio Central y el Laboratorio Estatal de Salud Pública, responsables de validar los resultados obtenidos en los distintos puntos de la costa.

Además del monitoreo de microalgas, la dependencia mantiene activo el programa Playas Seguras, mediante el cual también se evalúa la calidad microbiológica del agua para detectar posibles riesgos por contaminación.

En ese sentido, indicó que los análisis recientes arrojaron niveles de contaminación bacteriológica de entre 15 y 20 unidades por millón, muy por debajo del límite permitido por la norma, por lo que las playas yucatecas pueden utilizarse sin riesgo sanitario.

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Con la llegada del periodo vacacional, la Secretaría de Salud reforzó la vigilancia mediante brigadas del Departamento de Salud Ambiental, integradas por alrededor de 12 especialistas, quienes realizan recorridos permanentes con una unidad destinada exclusivamente a la toma de muestras. Las inspecciones se efectúan aproximadamente cada dos días para dar seguimiento continuo a las condiciones del litoral.

Vigilancia permanente

El funcionario añadió que la vigilancia se intensifica durante las temporadas de mayor afluencia turística y que, en caso de detectarse alguna variación en los parámetros establecidos o la presencia de un florecimiento algal nocivo, se activa de inmediato un protocolo de atención con brigadas especializadas para verificar la situación y aplicar las medidas sanitarias correspondientes.

Hasta ahora, los monitoreos descartan cualquier riesgo para visitantes y habitantes de la costa, por lo que las autoridades mantienen únicamente las labores preventivas y de vigilancia para garantizar que las playas de Yucatán permanezcan seguras durante el resto del periodo vacacional.