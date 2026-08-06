Construirán corredor turístico en acceso al Parque del Jaguar y Zona Arqueológica de Tulum

La Secretaría de Turismo del Gobierno de México anunció la construcción de un corredor turístico en el acceso principal a la Zona Arqueológica de Tulum y al Parque del Jaguar, como parte de las acciones contempladas dentro del programa "Tulum Renace", estrategia impulsada por el Gobierno Federal para fortalecer la actividad turística y mejorar la experiencia de quienes visitan este destino.

La obra se encuentra actualmente en la fase de elaboración del proyecto ejecutivo, por lo que aún no existe un monto de inversión definido; sin embargo, la meta es iniciar su ejecución antes de que concluya este año.

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Durante una gira de trabajo por Tulum, la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, explicó que la visita tuvo como objetivo dar seguimiento a los compromisos anunciados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para impulsar el desarrollo del destino.

En las reuniones participaron representantes de Grupo Mundo Maya, Fonatur y de la propia Secretaría de Turismo, quienes sostuvieron mesas de trabajo con empresarios, prestadores de servicios y autoridades para revisar el avance de los diez puntos que integran el proyecto.

"Venimos a dar seguimiento a los diez puntos anunciados por nuestra presidenta. Participa todo el equipo de Grupo Mundo Maya, Fonatur y la Secretaría de Turismo para escuchar al sector y revisar cada uno de los compromisos. Los propios prestadores de servicios nos comentan que ya perciben una mejora cercana al 10 por ciento en la llegada de turistas, aunque queremos que esa cifra siga creciendo con más promoción e infraestructura turística", señaló Rodríguez Zamora.

Entre las principales modificaciones previstas destaca la eliminación de las actuales casetas ubicadas en el acceso al Parque del Jaguar, con el propósito de ofrecer una entrada más ordenada, mejorar la movilidad y brindar una imagen urbana acorde con uno de los destinos turísticos más importantes del país. El proyecto también contempla la creación de espacios destinados a artesanas, artesanos y prestadores de servicios organizados, con el fin de que puedan desarrollar su actividad en mejores condiciones y ofrecer una atención más adecuada a los visitantes nacionales e internacionales.

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La funcionaria reiteró que el acceso al Parque del Jaguar y a sus playas continúa siendo gratuito para quienes únicamente deseen recorrer el área natural protegida o ingresar a la zona de playa. En cambio, el acceso a la Zona Arqueológica de Tulum requiere el pago de una tarifa de 80 pesos para visitantes nacionales y 265 pesos para extranjeros, monto que incluye el ingreso tanto al sitio arqueológico como al Área Natural Protegida.

Finalmente, indicó que una vez concluido el proyecto ejecutivo se definirán el presupuesto total y el calendario de ejecución de la obra, aunque insistió en que la intención del Gobierno Federal es que los trabajos comiencen durante el presente año como parte de la estrategia "Tulum Renace", orientada a fortalecer la competitividad turística del destino mediante mejoras en infraestructura, movilidad y ordenamiento del principal acceso al complejo turístico y arqueológico.