Vuelven dos joyas mayas de Yucatán: Balancanché y Mayapán preparan su reapertura tras años cerrados

El panorama del sector turístico se alista para un importante empuje económico tras anunciarse la próxima reapertura de dos emblemáticos enclaves del patrimonio histórico estatal: las grutas de Balancanché y la zona arqueológica de Mayapán.

Esta reactivación permettra que miles de visitantes prolonguen su permanencia en la entidad al menos dos días adicionales, generando un impacto positivo en toda la cadena productiva regional.

Alain Hamid Cabrera Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes en Yucatán, destacó que, aunque la Secretaría de Fomento Turístico aún no ha fijado una fecha precisa para el reinicio formal de operaciones, las agencias de viajes ya preparan la reincorporación de ambos atractivos a su catálogo comercial.

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La integración de estos destinos dinamizará la oferta existente y fortalecerá la promoción tanto en los mercados nacionales como en los circuitos internacionales.

El dirigente empresarial explicó que estos recintos no sustituyen, sino que complementan de manera estratégica a los polos ya consolidados de la entidad, entre los que figuran la zona arqueológica de Chichén Itzá, las ruinas de Uxmal, la extensa red de cenotes y los diversos Pueblos Mágicos.

Beneficios directos a los prestadores de servicios

La posibilidad de articular itinerarios más prolongados y diversos favorecerá directamente a la hotelería, la industria gastronómica, el gremio de guías turísticos, las empresas de transporte, el comercio minorista y los múltiples prestadores de servicios de la región.

En el caso de las grutas de Balancanché, la reapertura cobra una relevancia particular al tratarse de un sitio que ha permanecido cerrado al público por más de seis años. La suspensión inicial de actividades ocurrió a causa de las severas inundaciones provocadas por una tormenta tropical y se prolongó posteriormente debido a las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia de Covid-19, lo que detuvo por completo la comercialización de uno de los parajes subterráneos más concurridos del estado.

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Historicamente, Balancanché registraba una elevada afluencia debido a su cercanía con Chichén Itzá, factor que aprovechaban los viajeros para adentrarse en un espacio de profunda significación espiritual y sagrada de los mayas.

La expectativa del sector empresarial es que, una vez reabiertas las puertas del recinto, la afluencia de turistas no sólo recupere con rapidez sus niveles históricos, sino que supere registros previos, consolidando a Yucatán como un destino integral y de estancia prolongada.