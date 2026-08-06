Sistema Penitenciario de Campeche niega omisiones médicas en caso Yahari Brito

El Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social del Estado rechazó que la activista Yahari Brito Brito, interna en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Francisco Kobén, esté siendo privada de atención médica o de medicamentos, al asegurar que recibe seguimiento constante y que la Secretaría de Salud (SSA) reforzó recientemente los servicios para la población femenil, incluyendo la asignación de una ginecóloga y un médico de tiempo completo.

El subsecretario Javier Herrera Valles desmintió las acusaciones del colectivo “Campeche por las 40 Horas”, que señalan que la joven enfrenta un embarazo de alto riesgo sin la atención especializada requerida, y sostuvo que su estado de salud evoluciona de manera normal.

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Afirmó que la activista recibe las mismas atenciones que el resto de las mujeres privadas de la libertad, y destacó que tras una supervisión de la SSA se fortaleció la cobertura médica en el área femenil del penal.

Precisó que se asignó una ginecóloga que acudirá una vez por semana para brindar consultas especializadas, además de mantener un médico disponible las 24 horas y una clínica equipada para atender necesidades básicas de salud.

Herrera Valles enfatizó que la revisión sanitaria confirmó que las condiciones de atención son adecuadas y dignas, rechazando los señalamientos de omisiones médicas.

Como muestra de que no existen restricciones indebidas, recordó que la interna contrajo matrimonio recientemente dentro del Cereso, ceremonia autorizada institucionalmente y en la que convivió con sus familiares.

Asimismo, afirmó que el acceso de familiares y amigos continúa permitiéndose sin restricciones extraordinarias, siempre que cumplan con los protocolos establecidos.