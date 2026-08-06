Amenaza con balas moviliza a corporaciones en Sinaí y Samulá

Una intensa movilización de corporaciones de seguridad se registró entre la colonia Sinaí y el poblado de Samulá, luego del reporte de una presunta amenaza dirigida al morador de un predio, señalado de manera extraoficial como un punto de venta de drogas, sin que se reportaran personas aseguradas ni lesionadas.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle 3 de Mayo, donde presuntamente fue entregada una carta amenazante junto con varios cartuchos útiles y un cargador. Al sitio arribaron elementos de la Policía Estatal, personal ministerial de Alto Impacto y efectivos castrenses, quienes cercaron la zona mientras realizaban las diligencias correspondientes.

Durante la movilización, algunos vecinos señalaron haber escuchado detonaciones de arma de fuego; sin embargo, esa versión no ha sido confirmada por las autoridades.