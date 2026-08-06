"No se eliminarán los trasbordos en Campeche del Ko'ox"; asegura el titular de la Artec

Pese a que eliminar los transbordos ha sido una de las principales exigencias ciudadanas desde la puesta en marcha del sistema de transporte público Ko’ox en la capital campechana, la Agencia Reguladora del Transporte del Estado (ARTEC) rechazó aplicar esta medida, al señalar que el modelo actual responde a un criterio de movilidad urbana y operación integral del servicio.

El director general, Eduardo Zubieta Marco, explicó que los transbordos permanecerán sin cambios, aunque ahora los usuarios ya no tendrán que cubrir el pago adicional de seis pesos por cambiar de unidad. En su lugar, el Gobierno del Estado absorberá ese costo como parte de un subsidio destinado a mantener la tarifa máxima de 12 pesos por traslado.

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Con este nuevo esquema, los pasajeros dispondrán de 90 minutos para realizar los transbordos necesarios y llegar a su destino sin efectuar un nuevo pago. De esta manera, el costo máximo para un viaje de ida y vuelta será de 24 pesos por persona.

Zubieta Marco precisó que la eliminación del cobro no implica la desaparición del transbordo, pues aseguró que mantener este modelo permite mejorar la movilidad, reducir el tráfico vehicular, disminuir tiempos de espera y contribuir a una menor contaminación ambiental.

Respecto a los ingresos de concesionarios y socios de Movibus, el titular de la ARTEC reveló que será el Gobierno del Estado quien absorba esos recursos mediante un apoyo económico, sin precisar el monto del subsidio.

En cuanto a las tarjetas electrónicas del sistema Ko’ox, informó que ya están disponibles en los principales paraderos y adelantó que continúan las negociaciones con tiendas Oxxo para ampliar su distribución, estimando que podrían comercializarse hacia finales de este año en puntos turísticos y establecimientos.