Arranca el proceso electoral federal en Campeche: estas son las primeras tareas del INE

Oficialmente dio inicio el proceso electoral federal a nivel nacional y en Campeche, donde la delegación del Instituto Nacional Electoral (INE) confirmo que arrancan con los trabajos preparativos para la jornada del seis de junio.

A partir de este 10 de septiembre, solamente comienzan los trabajos relacionados con los cargos de elección popular federal, es decir, en el caso de Campeche que serán disputadas las diputaciones del primer y segundo distrito a nivel nacional.

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Durante el acto cívico, que a nivel nacional enlazó las 32 Juntas Locales del INE, desde la Ciudad de México quién encabezó la ceremonia fue la Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, reconoció que ahora, cada "delegación" será la encargada de realizar sus trabajos de capacitación y atención de los que podrán ser funcionarios de casilla.

En el plano local, Ernesto Rodríguez Juárez, Vocal del Registro Federal de Electores del INE Campeche, reiteró que como parte de los trabajos preparativos, iniciaron con la etapa de registro de los jóvenes que cumplan la mayoría de edad hasta el 6 de junio, día de la jornada electoral para que puedan participar y emitir su primer voto.