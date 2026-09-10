Pobladores de Champotón amarran a sujeto acusado de robar material del Tren Maya

Un sujeto fue retenido y atado de manos por una soga por pobladores, luego de ser sorprendido presuntamente robando material del Tren Maya. El hecho ocurrió la mañana de este jueves, alrededor de las 7:30 horas en la localidad de “Nueva Esperanza I”, perteneciente al municipio de Champotón.

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De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto fue sorprendido intentando robar, por lo que un grupo de pobladores procedieron a atarlo de manos para evitar que se marchara.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal (PM) de Champotón, quedando a disposición del Ministerio Público (MP) para determinar su situación legal. Según datos recopilados, ya son varias veces que esta persona comete sus fechorías por esta zona del municipio.