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Batucadas y porras marcan el regreso del Carnaval de la Universidad Autónoma de Campeche

El Circo Teatro “Renacimiento” fue escenario del regreso del Carnaval universitario y de la elección de sus nuevos soberanos.

Por Alex Pech

10 de sept de 2026

1 min

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Regresa el Carnaval universitario
Regresa el Carnaval universitario

Ante la elección de Getsemaní Cabrera Jiménez, de la Escuela Preparatoria “Nazario Víctor Montejo Godoy”, y Rodrigo Puga Novelo, de la Facultad de Ingeniería, como reyes 2027, se marcó el regreso del Carnaval a la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), en una gran noche de fiesta en el Circo Teatro “Renacimiento”,

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Escenario donde retumbaron las batucadas y las porras de los universitarios, quienes esperaban con ansias el retorno de la tradición, luego de que estas actividades fueran suspendidas durante el periodo del exrector José Alberto Abud.

En este gran evento también participaron Rebeca Enseñat Palí, de Contaduría, Oscar Ayala de Humanidades, Kathia Paola García Mora, de la Facultad de Ciencias Sociales; Luis Yahir Calan Pérez, de Contaduría; Ana Sofía de la Gala Chan, de Ciencias Químico-Biológicas; y Samuel Damián Solís, también de Contaduría.

Los participantes se distinguieron por su entrega en el escenario y, junto con sus bailarines, sacaron sus mejores pasos ante los jueces.

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